Warten auf Landegenehmigung

Pentagon: Haben keine Hunde in Käfigen in Kabul zurückgelassen

01.09.2021, 04:24 Uhr | dpa

Menschen stehen am Freitag Schlange, um am Flughafen von Kabul in ein Flugzeug zu kommen. US-Tierretter bitten um Hilfe, um ebenfalls ausreisen zu dürfen. (Quelle: Kyodo News/imago images)

Amerikanische Betreiber eines Tierheims wollen mit ihren Hunden Afghanistan verlassen. Einige der Tiere hätten für die US-Truppen gearbeitet. Das Pentagon spricht sich von jeglicher Verantwortung frei.

Aufregung um Hunde am Flughafen Kabul: Das Pentagon hat Berichte zurückgewiesen, Hunde des US-Militärs am Flughafen der afghanischen Hauptstadt in Käfigen zurückgelassen zu haben. Die vorrangige Aufgabe der USA sei die Evakuierung von US-Bürgern, afghanischen Ortskräften und gefährdeten Afghanen gewesen, erklärte das Pentagon am Dienstag. Weiter hieß es: "Das US-Militär hat keine Hunde in Käfigen auf dem internationalen Flughafen Hamid Karzai zurückgelassen, auch keine (...) Militärdiensthunde." Entsprechende Berichte seien falsch.

Hintergrund sind Fotos, die im Internet kursieren und Hunde am Kabuler Flughafen zeigen sollen. Der Vorwurf: Die US-Truppen hätten sie beim Abzug zurückgelassen. Das Pentagon betont nun, dass die Hunde unter der Obhut der Tierschutzorganisation "Kabul Small Animal Rescue" gestanden hätten – nicht unter der des US-Militärs. "Trotz einer anhaltenden komplizierten und gefährlichen Rückführungsmission bemühten sich die US-Streitkräfte, die Kabul 'Small Animal Rescue' so weit wie möglich zu unterstützen", hieß es weiter auf Anfrage.

Geld für Frachtflugzeug für Tiere gesammelt

Die Organisation hat seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban versucht, zahlreiche Hunde und Katzen außer Landes zu bringen. Sie hatte zuletzt Geld für ein Frachtflugzeug gesammelt. Auf Anfrage erklärte sie, dass die Hunde am Flughafen tatsächlich unter ihrer Obhut gestanden hätten. Es habe sich um Diensthunde von militärischen Vertragspartnern gehandelt. Für diese Hunde würden nicht die gleichen Regeln wie für die Militärdiensthunde gelten. Dies sei eine "furchtbare Unterscheidung".

Die Tierschutzorganisation SPCA hatte am Dienstag im Namen der Gründerin von "Kabul Small Animal Rescue", Charlotte Maxwell-Jones, erklärt, dass diese das Flughafengelände am 30. August habe verlassen müssen. Es hieß weiter, dass ein Großteil der Hunde der Organisation am Flughafen freigelassen worden sei – was sie schließlich zu Streunern gemacht habe.



Es sei unklar, was dann mit ihnen passiert sei. Die Organisation moniert, dass die Tiere zuvor nicht an Bord der Flugzeuge gelassen worden seien. Auf der Facebookseite der Organisation hieß es zuletzt, dass man alles tun werde, um die "pelzigen Freunde" zu retten.