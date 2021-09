Bei Besuch einer Polizeiwache

Trump äußert sich zu erneuter Kandidatur

12.09.2021, 02:41 Uhr | t-online, wan

Ex-Präsident Donald Trump spricht vor Polizisten in New York. Er antwortete auch auf die Frage, ob er sich erneut aufstellen lassen wolle. (Quelle: Jill Colvin/AP/dpa)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat zum Gedenken am 11. September Polizisten in New York besucht. Als diese Fragen stellen durften, war die erste nach einer weiteren Kandidatur – und Trump hatte eine Antwort.

Im politischen Washington wird seit dem Verlust der Wahl durch Donald Trump gerätselt, ob der Unternehmer erneut antreten wird. Bei mehreren Auftritten machte er Andeutungen, ohne aber deutlich zu werden. Am vergangenen Samstag besuchte der Ex-Präsident eine Polizeistation in New York – statt an der offiziellen Gedenkfeier teilzunehmen.

Nach kurzen kritischen Bemerkungen zum Truppenrückzug aus Afghanistan bat Trump die Polizisten, ihm Fragen zu stellen. "Ihr habt so viele Worte gehört, alles, was ihr hört, sind Worte", sagte er, "und diese werden irgendwann bedeutungslos, wenn manche Politiker sprechen."

Und gleich die erste Frage war für ihn "eine schwierige Frage". Ein Polizist wollte wissen, ob er erneut als Präsident kandidieren würde." Trump sagte, er wisse, was er wolle, könne aber wegen finanzieller Verluste beim vergangenen Wahlkampf – es geht um Ermittlungen – eigentlich nicht sprechen. Nur so viel könne er sagen: "Sie werden sehr erfreut sein" und verwies auf seine Erfolge in Wirtschaft und Politik, um dann erneut den Rückzug aus Afghanistan zu kritisieren.