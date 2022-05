Aktualisiert am 12.05.2022 - 07:52 Uhr

In den USA stirbt im Durchschnitt alle fünf Minuten ein Mensch an den Folgen von Drogenkonsum. Die Zahl der Drogentoten ist so hoch wie nie zuvor und übersteigt 100.000.