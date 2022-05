Ermittler decken Attentatsplan gegen Ex-Präsident Bush auf

Ermittler in den USA haben US-Medien zufolge den Attentatsplan eines IS-AnhÀngers gegen den ehemaligen US-PrÀsidenten George W. Bush vereitelt. Ein 52 Jahre alter Mann aus dem Irak, der unter anderem im Bundesstaat Ohio lebte, sei am Dienstagmorgen festgenommen worden, teilte das US-Justizministerium mit. Der Mann ist US-Medien zufolge AnhÀnger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).