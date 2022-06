Biden fordert Verbot von Sturmgewehren

"Geht nicht darum, jemanden die Waffen wegzunehmen"

"Hier geht es nicht darum, irgendjemandem die Waffen wegzunehmen", betonte der Pr├Ąsident. "Ich respektiere die Kultur, die Tradition und die Bedenken von rechtm├Ą├čigen Waffenbesitzern." Der zweite Verfassungszusatz zum Recht auf Waffenbesitz sei aber ebenso wie alle Rechte nicht absolut. "In den letzten zwei Jahrzehnten sind mehr Kinder im Schulalter durch Schusswaffen ums Leben gekommen als diensttuende Polizeibeamte und Soldaten im aktiven Dienst zusammen. Denken Sie dar├╝ber nach." Hinter Biden brannten 56 Kerzen, die nach Angaben des Wei├čen Hauses die Opfer von Waffengewalt in allen insgesamt 56 Bundesstaaten und Territorien der USA repr├Ąsentieren sollten.

Besonders der Amoklauf an einer Grundschule in Texas in der vergangenen Woche hat die Debatte ├╝ber eine Versch├Ąrfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien, wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren. Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausma├č an Waffengewalt zu k├Ąmpfen.