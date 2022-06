Mehrere hochrangige Personen aus dem Umfeld des Ex-US-PrĂ€sidenten Donald Trump haben dessen Wahlbetrugsbehauptungen und Wahlsiegfantasien offen widersprochen. Der Untersuchungsausschusses zur ErstĂŒrmung des US-Kapitols zeigte am Montag bei einer Anhörung im Kongress Videomitschnitte diverser nicht-öffentlicher Zeugenbefragungen, in denen sich mehrere frĂŒhere Regierungsmitglieder und Wahlkampfberater klar von Trumps Vorgehen distanzierten. Ex-Justizminister William Barr und andere bezeichneten Trumps BetrugsvorwĂŒrfe als "verrĂŒckt". Barr sagte, der 75-JĂ€hrige habe wohl zunehmend "den Kontakt zur RealitĂ€t verloren".

Hunderte Zeugen in Untersuchungsausschuss befragt

AnhĂ€nger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestĂŒrmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg zu zertifizieren. Am Rande der Krawalle kamen fĂŒnf Menschen ums Leben. Trump hatte seine AnhĂ€nger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Er musste sich danach einem Amtsenthebungsverfahren stellen, an dessen Ende er allerdings freigesprochen wurde.