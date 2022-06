US-Armee plant schnelle Eingreiftruppe mit SpaceX-Rakete

Ob SpaceX die hochgeschraubten Erwartungen erfĂŒllen kann, ist allerdings unklar. Wie "The Intercept" berichtet, endeten die ersten vier TestflĂŒge des "Starship" damit, dass die Rakete explodierte. Im Mai 2021 habe es dann den ersten erfolgreichen Test gegeben, bei dem die Rakete nach ihrem Flug wieder landete. Im Juli will SpaceX erstmals ein "Starship" in eine Erdumlaufbahn und zurĂŒck bringen. Ein Pentagonsprecher sagte "The Intercept", man rechne in fĂŒnf bis zehn Jahren mit dem ersten militĂ€rischen Einsatz des "Starship".

Darum ist SpaceX auf das "Starship" angewiesen

Bis dahin muss SpaceX aber nicht nur technische Schwierigkeiten lösen. So gehen die Pentagon-Berichte auch auf die Frage ein, ob andere LĂ€nder ihren Luftraum fĂŒr eine US-Rakete öffnen wĂŒrde. "Es wĂŒrde wohl darauf ankommen, ob eine Regierung den Überflug einer Rakete als Bedrohung ansieht oder nicht", zitiert "The Intercept" Brian Weeden, einen Raumfahrtstrategen der US-Regierung.

Zum Problem werden könnte auch die Frage, wo das "Spaceship" im Einsatzfall landen soll: "So eine Rakete kann man ja nicht einfach mitten in der Stadt neben der Botschaft abstellen", so die Raumfahrtexpertin Kaitlyn Johnson mit Blick auf das Bengasi-Szenario. "Die Armee wĂ€re meines Erachtens kaum in der Lage, mit einer Rakete zĂŒgig Menschen aus einem Gebiet in Sicherheit zu bringen". Das ganze Projekt klinge doch sehr nach Science-Fiction.