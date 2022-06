USA: Supreme Court kippt Abtreibungsrecht – Joe Biden: "Tragischer Fehler"

Nach der Entscheidung des Supreme Courts, das Urteil zum Recht auf Abtreibung in den USA zu kippen , hat Präsident Biden deutliche Worte gefunden: "Es ist ein trauriger Tag für das Gericht und für das Land". Der Demokrat ließ keinen Zweifel daran, was er von der Entscheidung des Obersten Gerichts hält. "Jetzt, wo das Gesetz weg ist, ist die Gesundheit und das Leben von Frauen wieder bedroht", so der 79-Jährige.

Zuvor hatte der Supreme Court der USA nach fast einem halben Jahrhundert das liberale US-Abtreibungsrecht gekippt. Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in Washington machte mit seiner Entscheidung am Freitag den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei – bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten. Damit ist das bisherige Recht auf Abtreibung aus dem Jahr 1973 in den USA Geschichte. Die Entscheidung gilt als politisches Erdbeben.