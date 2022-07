Trump zieht über Zeugin in Kapitol-Ausschuss her

Der ehemalige US-Pr├Ąsident Donald Trump hat sich in einem Interview gegen Vorw├╝rfe gewehrt, er habe gewusst, dass es zu Gewalt bei den Protesten am Kapitol kommen konnte. Trump habe vor der Rede an seine Anh├Ąnger an diesem Tag von Waffen im Publikum gewusst, hatte eine Zeugin bei einer ├Âffentlichen Anh├Ârung des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm ausgesagt.