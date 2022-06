Trump-Sohn zu Urteil: Folge von Obamas Witzen gegen Trump

Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in Washington hatte mit seiner Entscheidung am Freitag den Weg fĂŒr strengere Abtreibungsgesetze freigemacht – bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten. Damit ist das bisherige Recht auf Abtreibung aus dem Jahr 1973 in den USA Geschichte. Die Entscheidung gilt als politisches Erdbeben. In sieben Bundesstaaten traten daraufhin noch am selben Tag schĂ€rfere Abtreibungsgesetze in Kraft.