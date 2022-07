War's das für Donald Trump? Ein anderer hat jetzt Chancen

Hinzu kommen Umfragen, die diesen Trend zu belegen scheinen. Dass Trump nun offenbar seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 an der Partei vorbei bekannt geben wollte, scheint nur zu bestätigen, wie sehr er unter Druck steht. Die größte Gefahr für Trump ist es offenbar, den richtigen Moment zu verpassen. War es das womöglich bereits für "The Don"? Ist die Zeit schon reif für "The Ron"?

"Einfach jĂĽnger, frischer und spannender"

Einer der Ersten, die das Feuer auf den Ex-Präsidenten eröffnet haben, ist der britische Autor Pierce Morgan. Als einflussreicher Kolumnist der konservativen "New York Post", die zum Konzern des Medienmoguls Rupert Murdoch gehört, schrieb der ehemalige Trump-Unterstützer Ende Juni einen Text, gerichtet an alle Republikaner, der deutlicher kaum sein konnte. Unter dem Titel "It’s time to dump The Donald and run with The Ronald" griff Morgan Trump an und hob zugleich DeSantis aufs Schild.

"Er ist einfach jünger, frischer und spannender als der alternde, tobende Gorilla, der zu einem jammernden, demokratieverachtenden Langweiler geworden ist", schrieb Morgan, der wie gesagt für einen der einflussreichsten konservativen Medienkonzerne Amerikas schreibt. "Nach fast jeder politischen Messgröße", so Morgan, sei Ron DeSantis "eine weitaus bessere Option als Donald Trump, um die Republikaner in die Wahlen 2024 zu führen".

Wenige Tage zuvor hatte bereits der einflussreiche Tech-Milliardär Elon Musk öffentlich bekannt gegeben, welchem möglichen Kandidaten der Republikaner er im Jahr 2024 den Vorzug geben würde. Es ist Ron DeSantis.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Umfragen sehen DeSantis im Vorteil

Ebenfalls seit Ende Juni stürzen sich Medien auf eine Umfrage der University of New Hampshire. Sie ergab, dass im sogenannten "Granite State" New Hampshire Floridas Gouverneur Ron DeSantis für das Wahljahr 2024 bessere Chancen gegen Joe Biden hätte als Donald Trump.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.