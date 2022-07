"Habe Krebs": Joe Biden sorgt mit Versprecher für Aufregung

Mann fällt in See – Suche abgebrochen

Weißes Haus klärt auf "Habe Krebs": Biden sorgt mit Versprecher für Aufregung Aktualisiert am 21.07.2022 Joe Biden: Der US-Präsident sprach von einer Krebserkrankung – das Weiße Haus klärte später auf.

Der US-Präsident will über ein wichtiges Thema sprechen: die Klimakrise. Aufsehen erregt er jedoch mit einer Aussage über eine Krebserkrankung.

Joe Biden hat am Mittwoch für neue Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gesorgt. Der Grund: Bei einer Rede in Somerset im Bundesstaat Massachusetts erwähnte der US-Präsident beiläufig, dass er an Krebs erkrankt sei. Er "habe" Krebs, sagte Biden. Das Weiße Haus reagierte umgehend und stellte klar, dass der Präsident sich auf eine Hautkrebsbehandlung noch vor seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr bezogen habe.

Wie kam es zu der Panne? Der Politiker redete bei dem Besuch eines ehemaligen Kohlekraftwerks über die Klimakrise. Dabei sprach er über die gesundheitlichen Folgen von Emissionen. Als Beispiel führte er die Ölraffinerien in seiner Heimat in Delaware an: "Das ist der Grund, warum ich und so verdammt viele andere Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, Krebs haben und warum Delaware die längste Zeit die höchste Krebsrate der Nation hatte", sagte Biden.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, verwies später auf einen Tweet des "Washington Post"-Kolumnisten Glenn Kessler. Der wiederum hatte einen Tweet der republikanischen Partei geteilt, in dem es hieß: "Hat Joe Biden gerade angekündigt, er habe Krebs?". Kessler antwortete darauf: "Wie dumm ist dieser Tweet? Sehen Sie sich Bidens medizinischen Bericht an". Bevor er Präsident wurde, habe Biden sich Hautkrebs ohne Melanom entfernen lassen. "Hat niemand bei Ihnen jemals diese gängige Prozedur durchführen lassen?", so Kessler.