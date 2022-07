Donald Trump und der Kapitol-Sturm: Der große Manipulator

Man wusste, dass deutlich mehr Wählerinnen und Wähler der Demokraten per Briefwahl abstimmen und deren Stimmen etwas später ausgezählt würden. Diese Chance wollte Trump nutzen und einen frühen Wahlsieg auf Grundlage der Nicht-Briefwahlstimmen verkünden. Ein erfundener massenhafter Wahlbetrug per Briefwahl sollte den Demokraten zugeschoben werden. "Wenn ihr am Mittwochmorgen [nach der Wahl] aufwacht, wird ein Feuersturm losbrechen", kündigte Bannon an. Wenn Trump seinen Wahlsieg verkünden würde, würden die Antifa, die Medien, Demokraten und die Gerichte vollkommen verrücktspielen.

Trumps ungebrochene Macht

Die Beweise für einen von langer Hand geplanten Staatsstreich, so scheint es zumindest, sind erdrückend. Aber so lange das amerikanische Justizministerium sich nicht imstande sieht, eine wasserdichte Anklage gegen Donald Trump, Steve Bannon und viele weitere politische Verschwörer zu formulieren, so lange können der Ex-Präsident und seine Worte weiter wirken.

Auf seinem eigenen sozialen Netzwerk, das er nicht ohne Grund "Wahrheit" nennt, verbreitet Trump weiterhin Nachrichten an seine vielen Millionen Unterstützer. Den Untersuchungsausschuss bezeichnet er auf "Truth" seit Wochen durchgängig als "The Unselected". Das parlamentarische Gremium der "Nicht-Ausgewählten" soll damit delegitimiert werden. Nur Demokraten und verräterische Republikaner wie Liz Cheney und Adam Kinzinger würden dort sitzen.

Einmal mehr verdreht Trump damit wirkmächtig mit seinen einfachen Worten die Wahrheit. Egal, wie sehr die Demokraten den Ausschuss auch politisch instrumentalisieren mögen. Es war die übergroße Mehrheit der Republikaner, die ihrerseits die Mitarbeit an der Aufklärung der Hintergründe vom 6. Januar verweigert hat.

Im September sollen weitere Anhörungen des Untersuchungsausschusses folgen. Ein Abschlussbericht soll Ende des Jahres fertiggestellt sein. Wann, wie und ob das Justizministerium zur Tat schreiten wird, ist unklar. Donald Trump wird weiter Wahlkampf machen, um seine Getreuen bei den Zwischenwahlen im November im Kongress und an entscheidenden Stellen der Macht zu installieren. Als Nächstes tritt er am Freitagabend im Swing State Arizona auf, um die radikale Kari Lake zu unterstützen.