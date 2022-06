Juristisch aktiv werden kann das parlamentarische Gremium gegenĂŒber Trump nicht. Allenfalls kann es das Justizministerium auffordern, erneut Ermittlungen aufzunehmen. DafĂŒr brĂ€uchte es allerdings auch mehr als die bisherigen Aussagen und Indizien.

Bleibt die öffentliche Wirkung der Anhörungen, um weite Teile der Bevölkerung von Trumps Schuld zu ĂŒberzeugen. Doch was bleibt, wenn selbst Trump engster Kreis das VerrĂ€ter-Etikett fĂŒrchten muss? Deshalb drucksten seine Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner vor dem Ausschuss auch ziemlich herum.

Ivanka sagte immerhin aus, dass sie den EinschÀtzungen von Barr geglaubt habe, die Wahl sei nicht gestohlen worden. Trump konterte seine eigene Tochter: "Ivanka war nicht eingebunden bei der Analyse der Wahlergebnisse", schrieb er in seinem sozialen Netzwerk "Truth Social". Seine Tochter habe nur höflich zu Bill Barr sein wollen.

Abzocke fĂŒr Amerika

Ein weiterer Versuch des Ausschusses, Trumps AnhĂ€nger aufzurĂŒtteln, droht zu scheitern. Am Montag wurde bekannt gegeben, dass Trump rund 250 Millionen Dollar an Spendengeldern fĂŒr einen ominösen "Election Defense Fund" eingesammelt haben soll. Dieser Fonds zur Verteidigung der Wahl" habe gar nicht existiert, so das Komitee. Das Geld hart arbeitender Amerikaner sei stattdessen in viele andere KanĂ€le des Trump-Universums geflossen.

Ein Beispiel: Kurz bevor der Sturm aufs Kapitol begann, hielt Trump eine Rede auf der National Mall. Die ehemalige "Fox News"-Moderatorin Kimberly Guilfoyle war ebenfalls auf dieser BĂŒhne und soll 60.000 Dollar aus dem 250-Millionen-Spendentopf bekommen haben. Ihre Gegenleistung: Sie kĂŒndigte auf der BĂŒhne Trumps Sohn Donald Trump Jr. an.

Trumps Umgang mit Spendengeldern ist lange bekannt, die Zeitungen hierzulande sind voll davon. FĂŒr den Ausschuss sei nun aber noch klarer als bisher, dass es nicht nur die "Big Lie" gebe. Zur "großen LĂŒge" komme auch noch "The Big Ripoff", die "große Abzocke".

FĂŒr Trumps AnhĂ€nger dĂŒrfte die Nicht-Existenz dieses "Election Defense Fund" aber kein Grund sein, sich ĂŒber einen Betrug oder eine Veruntreuung ihres Geldes zu beklagen. Im Gegenteil: In ihren Augen geht es eben nicht nur um Donald Trump, sondern um die grĂ¶ĂŸere Sache: um Amerika. Trumps AnhĂ€nger vertrauen ihm, dass nur er das Land retten kann. Egal, was er gegen den propagierten Wahlbetrug unternimmt, egal, wie viel Geld er dafĂŒr benötigt, er wird in den Augen seiner AnhĂ€nger das Richtige tun.

Gut vorbereitet wirkt Trump. Gleich nach der zweiten Anhörung am Montag ließ er etwa ein 12-seitiges Dokument veröffentlichen, versehen mit zahlreichen Fußnoten. Es soll belegen, dass der Wahlbetrug nicht erfunden sei, der Ausschuss aber hingegen korrumpiert. Der Ausschuss sei lediglich ein "erbĂ€rmlicher letzter Versuch, die amerikanische Öffentlichkeit zu tĂ€uschen", schreibt Trump darin.