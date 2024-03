Fahrplan zur US-Wahl 2024 Trump gegen Biden? Das sagen die Umfragen t-online , Von Sarah Höbing & David Schafbuch Aktualisiert am 05.03.2024 - 14:19 Uhr Lesedauer: 5 Min. Trump und Biden: Wie wahrscheinlich ist es, dass die beiden wieder gegeneinander ins Rennen um die US-Präsidentschaft gehen? (Quelle: Reuters / t-online) News folgen

Das Wahlsystem in den USA hat viele Eigenheiten. Wie läuft die Wahl ab? Was sind die wichtigsten Termine? t-online gibt einen Überblick.

Wie läuft die Präsidentschaftswahl ab?

Alle vier Jahre finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt, die nächsten am 5. November 2024. Die Kandidaten für das Präsidentenamt werden in den Vorwahlen der beiden großen Parteien – der Republikaner und der Demokraten – ermittelt. Gleichzeitig wird im US-Kongress das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt, ebenso wie 34 der 100 Senatoren. In das Amt eingeführt wird der Gewinner der Wahl dann am 20. Januar 2025.

Der Tag der Präsidentschaftswahl fällt grundsätzlich immer auf einen Dienstag. Diese Vorschrift geht auf ein Gesetz aus dem Jahr 1845 zurück. Darin wurde festgelegt, dass die Wahl immer an dem Dienstag nach dem ersten Montag im November stattfindet. Damals lag dieser Wochentag für die oftmals in der Landwirtschaft tätigen Menschen zeitlich am besten. So war nach dem Kirchgang am Sonntag genug Zeit, um zu den meist weit entfernten Wahllokalen zu fahren. Heute liegt der Dienstag für die meisten Menschen unpraktisch, weil sie während der Arbeitszeit wählen gehen müssten.

Die Republikaner haben mit ihren Vorwahlen am 15. Januar in Iowa begonnen. Der vermutlich entscheidende Tag für die Vorwahlen ist der sogenannte "Super Tuesday" am 5. März. Dann wird bei den Republikanern und den Demokraten in zahlreichen Bundesstaaten und US-Territorien abgestimmt. Bei den Republikanern sind das Alabama, Alaska, Amerikanisch-Samoa, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont und Virginia.

Der Präsidentschaftskandidat der Partei wird anschließend auf der "National Convention" bestimmt, die vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee stattfindet.

Obwohl Joe Biden als amtierender US-Präsident für die Demokraten als gesetzt gelten sollte, gibt es auch bei den Demokraten Vorwahlen um das Amt des Präsidentschaftskandidaten. Diese beginnen am 23. Januar in New Hampshire, wo zeitgleich auch eine Vorwahl der Republikaner stattfindet. Am "Super Tuesday" stimmen die Demokraten dann in Alabama, Amerikanisch-Samoa, Arkansas, Colorado, Iowa, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont und Virginia ab.

Wer für die Demokraten ins Rennen geht, wird auf der "National Convention" in Chicago bestimmt, die vom 19. bis 22. August abgehalten wird.

Kampf um die Kandidatur US-Wahlen 2024 Republikaner Demokraten

Haley

Wer kandidiert für die Republikaner?

Aktuell gilt der ehemalige US-Präsident Donald Trump als der große Favorit – in Iowa konnte er einen ersten Sieg erzielen. Weit dahinter liegt die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley.