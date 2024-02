Beleidigungen sind Trumps Mittel der Politik

Der Gegenentwurf von Taylor Swift

You, with your words like knives (Du, mit deinen Worten, die wie Messer sind)



Someday, I'll be big enough so you can't hit me (Eines Tages werde ich groß genug sein, sodass du mich nicht mehr treffen kannst)

All you're ever gonna be is mean (Alles, was du jemals sein wirst, ist gemein sein)