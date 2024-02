Das ist gar nicht so einfach zu beziffern, schlicht, weil die USA das nicht so klar getrennt aufschlüsseln. Truppenverbände sind so organisiert, dass sie prinzipiell jederzeit verschiebbar sind. So, dass sie überall auf der Welt eingesetzt werden können. Was sich aber schon deutlich sagen lässt: Gemessen an den Kräften vor Ort liegt der Fokus nach wie vor deutlich in Europa.

Wie sehr sind Sie eigentlich von der aktuellen Debatte um Trumps Äußerungen zur Nato überrascht.

Dass diese Debatte geführt wird, überrascht mich nicht. Aber die Art und Weise, wie sie geführt wird, wundert mich ziemlich. Selbst wenn man Trumps Standpunkt einnehmen möchte, dass die USA Zeit und Aufmerksamkeit auf andere Dinge verwenden sollten. Ich kenne keinen außenpolitischen Experten oder irgendeine außenpolitische Theorie, die dazu raten würde, dass der beste Weg für die USA darin besteht, traditionelle Freunde und Partner zu verärgern. Das ist ein verwirrender, irritierender und offensichtlich dummer Weg, mit dem man vielleicht Geschäfte, aber keine Sicherheitspolitik machen kann.

Und wie schlägt sich Joe Biden in dieser Frage?

Hier bin ich überrascht von der Diskrepanz zwischen dem, was Biden zu Beginn seiner Amtszeit gesagt hat, und dem, was sein Team in letzter Zeit getan hat. Als er antrat, sprach Biden davon, die US-Außenpolitik an die aktuellen Prioritäten anzupassen – zum Beispiel mit einem stärkeren Fokus auf Asien. In der Praxis hat er sich jedoch dagegen gesträubt und in gewisser Weise das Status-quo-Verhalten in Bezug auf Europa und den Nahen Osten sogar verstärkt.

Woran, würden Sie sagen, liegt das?

Die USA scheinen gefangen zwischen konkurrierenden Prioritäten. Einerseits soll der Status quo in Europa bewahrt werden. Es gibt ein Pflichtgefühl, dort nach wie vor für Sicherheit zu sorgen. Andererseits soll umgeschichtet werden in Richtung China. Klar ist aber: Europa ist heute weniger wichtig als zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das liegt an geopolitischen Bedingungen, wirtschaftlichen Faktoren und politischen Situationen in den Vereinigten Staaten.