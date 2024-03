Newsblog zur US-Wahl Umfrage: Auch Biden-Unterstützer zweifeln wegen hohen Alters Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm , wan Aktualisiert am 03.03.2024 - 21:09 Uhr Lesedauer: 28 Min. Joe Biden: Ist der US-Präsident zu alt für sein Amt? (Quelle: Pool/ABACA/imago images) News folgen

Donald Trump gewinnt die Vorwahlen in Idaho und Missouri. In einer Umfrage liegt er derzeit klar vor Joe Biden. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Supreme Court: Möglicherweise Urteil zu Trump am Montag

21.08 Uhr: Das Oberste US-Gericht hat für Montag die Bekanntgabe mindestens eines Urteils angekündigt und damit Spekulationen über eine Entscheidung über eine Wahlzulassung für Donald Trump angeheizt. Der Supreme Court ergänzte am Sonntag in einem ungewöhnlichen Schritt seinen Terminkalender, ohne jedoch konkrete Angaben zu dem damit verbundenen Fall zu machen.

Am Dienstag finden im Zuge des Super Tuesday auch Vorwahlen in Colorado statt. Das Oberste Gericht des Bundesstaates hat den führenden republikanischen Präsidentschaftsbewerber von der dortigen Vorwahl ausgeschlossen mit Verweis auf seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Die Republikaner riefen daraufhin den Supreme Court an.

Umfrage: Auch Biden-Unterstützer zweifeln wegen hohen Alters

17.45 Uhr: Auch viele Unterstützer von US-Präsident Joe Biden halten den 81-Jährigen für zu alt, um dem Amt noch gewachsen zu sein. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der "New York Times" in Zusammenarbeit mit dem Siena College. Demnach gaben insgesamt 73 Prozent der Befragten an, dass Biden zu alt sei, um ein effektiver Präsident zu sein. 47 Prozent stimmten dem sogar stark zu.

Problematisch ist für Biden auch, dass viele Menschen diese Meinung vertreten, die ihn eigentlich unterstützen: 19 Prozent der Befragten, die Biden noch 2020 gewählt hatten, halten ihn mittlerweile für zu alt. 13 Prozent der Befragten wollen im November erneut für ihn stimmen, sind aber dennoch wegen seines Alters nicht mehr von ihm überzeugt.

42 Prozent gaben allerdings auch an, dass sie Zweifel an der Eignung von Donald Trump haben. Der 77-Jährige, der bereits von 2016 bis 2020 Präsident der USA war, ist aktuell klarer Favorit als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner.

Trump gewinnt Vorwahlen in zwei Bundesstaaten

3.12 Uhr: Donald Trump hat in zwei Bundesstaaten klar gegen seine Kontrahentin Nikki Haley gewonnen. Sowohl in Idaho als sich in Missouri setzte er sich klar durch. In Michigan sicherte er sich nach einer zweiten Abstimmung weitere Delegiertenstimmen. Am heutigen Sonntag steht noch eine Vorwahl in Washington D.C. an, bei der Haley größere Chancen zugerechnet werden. Lesen Sie hier mehr über die Vorwahlen am Wochenende.

Samstag, 2. März

Umfrage sieht Trump aktuell vor Biden

18.05 Uhr: Wenige Tage vor dem Höhepunkt der US-Präsidentschaftsvorwahlen sagt eine aktuelle Umfrage Ungemach für Amtsinhaber Joe Biden voraus: Laut einer Erhebung im Auftrag der "New York Times" würde derzeit eine Mehrheit der registrierten Wähler für den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump stimmen. In der landesweiten Umfrage sagten 48 Prozent der Teilnehmer, sie wollten Trump wählen, für Biden sprachen sich lediglich 43 Prozent aus.

Nur jeder vierte Befragte war der Ansicht, dass sich die USA derzeit in die richtige Richtung entwickeln. Mehr als doppelt so viele sagten, Bidens Politik habe ihnen eher geschadet als geholfen. Der Umfrage zufolge ging zudem in zwei üblicherweise verlässlich für die Demokraten stimmenden Wählergruppen die Unterstützung für Biden zurück, nämlich bei nicht-weißen Wählern und einfachen Arbeitern.