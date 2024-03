Per Zug durch Deutschland – jetzt spielen

Deutsche Modekette meldet Insolvenz an

Mirja du Mont wieder an Krebs erkrankt

USA: Anschlag in Moskau "imminent"

Für Joe Biden war es einer der wichtigsten Momente seiner Karriere. Bei der Rede zur Lage der Nation schaltet er gleich auf Attacke. Am Ende passiert etwas Erstaunliches.

In der Regel neigen Strippenzieher in der Politik nicht dazu, übergroße Erwartungen zu schüren. Vor der Rede zur Lage der Nation war das anders. Da überboten sich die Experten nahezu stündlich mit Superlativen zur Bedeutung des Auftritts von US-Präsident Joe Biden. "Es steht viel auf dem Spiel", räumte selbst Bidens Stabschef im Weißen Haus, Jeff Zients, ein. "Die Reden zur Lage der Nation sind immer wichtig, aber diese Rede ist ganz besonders wichtig", sagte er dem US-Magazin "Politico".

Eine Sache machte Bidens Auftritt zu etwas Besonderem. Denn laut Politikexperten ging es nicht nur um das, was der Präsident sagte, sondern vor allem darum, wie er es sagte. Wie würde er wirken? Würde er sich versprechen, einen Namen verwechseln oder gar schon auf dem Weg zum Rednerpult stolpern, wie es ihm bereits mehrfach bei anderer Gelegenheit passiert ist? Es ging kurz gesagt um die Frage, ob sich dort ein Mann präsentiert, der noch vier weitere Jahre fit für das wichtigste und wohl auch anstrengendste Amt der Welt ist.

Loading... Embed

Größer hätte der Druck für den 81-jährigen Demokraten also kaum sein können. Und er hielt ihm stand. "Energetisch und optimistisch", so lauteten die ersten Einschätzungen von Experten kurz nach der Rede. Biden hatte die großen Erwartungen nicht enttäuscht. Er hatte geliefert. Und zwar eindrucksvoller, als von manchen Experten erwartet.

Biden lässt sofort seinen Charme spielen

Der Präsident brauchte zwar lange, um bis zum Rednerpult zu kommen – aber nur, weil er sich sehr viel Zeit nahm, um bei seinem Einzug in den Kongress mit den Abgeordneten beider Parteien zu sprechen, Selfies mit Parlamentariern zu machen und jede Menge Hände zu schütteln. Biden gab sich als Präsident zum Anfassen. "Four more years", schallte es aus dem Plenum ("vier weitere Jahre"). Ein warmer Empfang. Sofort ließ Biden seinen Charme spielen: "Wenn ich klug wäre, würde ich jetzt nach Hause gehen", begann er seine Rede mit einem Scherz.

Dann schaltete er gleich auf Attacke. "Die Demokratie ist unter Beschuss, zu Hause und in Übersee", sagte er. Wen er dafür verantwortlich macht, sagte er auch: Putin und Donald J. Trump, den er im Laufe seiner Rede jedoch nicht beim Namen nannte. Biden sprach lediglich von "meinem Vorgänger".

Putin sprach er hingegen direkt an, und er schickte eine Warnung nach Moskau: "Er wird die Ukraine nicht bekommen", sagte Biden. "Wenn wir der Ukraine beistehen und ihr weiter Waffen liefern." Eine Botschaft an die Republikaner, die im Kongress seit Monaten die milliardenschweren amerikanischen Ukraine-Hilfen blockieren. "Meine Botschaft an Putin ist sehr einfach: Wir werden nicht einfach weglaufen. Wir werden nicht einknicken. Ich werde nicht einknicken."

Video | Biden mit klarer Botschaft an Putin: "Wir werden nicht weglaufen" Quelle: Glomex

Frenetischer Jubel seiner Parteianhänger brandete auf, sogar der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses nickte zustimmend, wie Mike Johnson überhaupt auffallend häufig bei den Ausführungen Bidens zuzustimmen schien – dabei sorgt gerade er für die Blockade der Ukrainehilfen im Parlament. Auf Trumps Geheiß.

Wachsende Unzufriedenheit bei Teilen der Wählerschaft