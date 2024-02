Die großen gesellschaftlichen Debatten in Israel sind vorbei. In den 1990er-Jahren rund um die Oslo-Friedensverhandlungen waren sie sehr lebendig. Heute ist selbst die Opposition in Bezug auf die Palästinensergebiete genauso rechts ausgerichtet wie die Netanjahu-Regierung. Darum ist es notwendig, diesem System einen Schock zu versetzen.

Und sie wollen, dass dieser Schock von den USA verpasst wird, indem Sie Joe Biden zum Handeln zwingen?

Ja, wie gesagt, nur klare Konsequenzen für schlechtes Verhalten können so einen Schock und damit eine Umkehr schaffen. Zum Beispiel über das Aussetzen von finanzieller oder militärischer Unterstützung. So wie US-Präsident Ronald Reagan einst die Lieferung von Cluster-Bomben und F-16-Kampfflugzeugen unterbunden hatte. Das war, als Israel PLO-Gruppen in Beirut im Libanon bombardierte und viele Zivilisten starben. Joe Biden muss seine Macht nutzen, damit die israelische Bevölkerung einen Schock verspürt, dass sie mit ihrem Verhalten nicht durchkommt. Aber er tut es einfach nicht. Israel nutzt Bidens Tatenlosigkeit aus.

James Zogby (Quelle: Reuters Photographer) Zur Person James Joseph Zogby ist der Gründer und Präsident des Arab American Institute (AAI), einer in Washington, D.C. ansässigen Nichtregierungsorganisation, die sich den politischen Interessen von arabischstämmigen Amerikanern widmet. Er ist außerdem der Geschäftsführer von Zogby Research Services, einem Unternehmen, das Umfragen in der gesamten arabischen Welt durchführt. 2013 hatte US-Präsident Barack Obama ihn in eine Kommission berufen, die sich für internationale Religionsfreiheit einsetzte. James Zogby ist zudem Dozent und Wissenschaftler für Nahostthemen und Gastprofessor für Sozialforschung und öffentliche Ordnung an der New York University von Abu Dhabi. Von 2001 bis 2017 war er Mitglied des Exekutivkomitees des Democratic National Committee.

Warum hört man von jenen Gruppen, die einen Waffenstillstand für Gaza fordern, eigentlich so gut wie nichts über den Terror, den die Hamas verbreitet?

Ich habe die Hamas schon vor Jahrzehnten hart kritisiert. Damals hat mir noch nicht einmal jemand zugehört. Was am 7. Oktober geschehen ist, ist grauenhaft. Aber jedes Mal, wenn wir auf das Leid der Palästinenser hinweisen, heißt es: "Ja, aber was ist mit dem 7. Oktober?" Ein durchsichtiges Manöver. Das ist bösartig. Denn es geschieht in der Absicht, die Realität zu ignorieren, und zwar das, was vor Ort passiert. 30.000 Menschen sind inzwischen gestorben. Was in Gaza geschieht, ist ein Genozid.

Warum glauben Sie, ignoriert die Biden-Regierung denn die Wählerstimmen der arabischstämmigen Amerikaner, die sich einen Politikwechsel in Bezug auf Israel wünschen?

Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Ich habe inzwischen viele Menschen aus dem Weißen Haus und auch aus Biden Wahlkampfteam getroffen. Die meisten gehen immer noch davon aus, dass sich die Wähler im November schon noch für Biden entscheiden werden. Sie glauben, der Aufruf bei den jetzigen Vorwahlen von Michigan wird verhallen. Dabei sind selbst hochrangige Beamte, die ich noch aus der Clinton-Ära kenne, verwirrt über die aktuelle Lage. Bidens Israelpolitik ist offensichtlich zum Scheitern verurteilt. Sie ist einfach schlecht.

Sie erwarten also, dass das Signal für Joe Biden am Dienstag so deutlich sein wird, dass es zu einem Wechsel seiner Israelpolitik führt?

Ich hoffe es. Michigan ist der Warnschuss für Biden.