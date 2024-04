Was mit der Ukraine passiert, wenn die Amerikaner keine Unterstützung liefern, daraus machte Präsident Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Tagen kein Geheimnis. "Das würde bedeuten, dass wir zurückweichen, uns zurückziehen, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten", sagte er der "Washington Post". Es wirkte wie ein letzter, verzweifelter Hilferuf über den Atlantik. Dort blockieren die Republikaner inzwischen seit Monaten ein Hilfspaket für die Ukraine. Den Soldaten an der Front mangelt es in ihrem Abwehrkampf gegen Russland daher immer mehr an überlebenswichtiger Munition und an anderem Material.