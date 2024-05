Zu seinem Prozess darf Donald Trump nichts sagen. Dafür bringt er jetzt seine vielen Helfer in Stellung, sogar im Gerichtssaal. Ihr Auftrag lautet: Einschüchtern und Einpeitschen.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Vor wenigen Tagen drohte der New Yorker Richter Juan Merchan damit, Donald Trump kurzerhand ins Gefängnis zu stecken. Denn der frühere Präsident verstieß immer wieder gegen die Auflagen, sich öffentlich nicht zu den Beteiligten des laufenden Strafverfahrens gegen ihn zu äußern. Trump war das egal. Er wetterte weiter.

Der Richter hatte Trump deswegen bereits Tausende Dollar an Bußgeld aufgebrummt. Für den Multimilliardär war es ein billiger Spaß. Bis Merchan ihm noch einmal klarmachte, dass Gefängnis die nächste Option sei. Seitdem hält sich der lärmende Angeklagte zurück. Doch Trump und seine Mitstreiter haben eine neue Strategie, mit der sie das Verfahren und das Vertrauen in die amerikanische Justiz aushöhlen wollen.

Plötzlich wirkt die Szenerie im Gerichtssaal im 15. Stock wie in einem Mafia-Film. Oder wie bei einem Prozess in Berlin wegen Clan-Kriminalität. Ganz so als habe Donald Trump seine starken Brüder mitgebracht, sitzen in der Bank direkt hinter ihm eine ganze Handvoll landesweit bekannter Politiker der Republikaner. Alles Männer, die Trump ihre Treue geschworen haben. Anders als er müssen sie nicht schweigen. An seiner statt verbreiten sie ihre Propaganda zum Prozess parallel zur laufenden Verhandlung.

Einschüchterungsversuche von der Hinterbank

Es ist Dienstag in New York und diese Aktion ist keine zufällige Machtdemonstration. An diesem Prozesstag soll es Trumps schlimmstem Widersacher an den Kragen gehen. Michael Cohen, sein einst engster Berater und Anwalt hat sich längst gegen seinen alten Boss gestellt. Seine Aussagen könnten zu Trumps Verurteilung und sogar zum Gefängnis führen. Die Präsenz der Trumpisten ist eine Pose der Einschüchterung.

Da sitzt der für seine unerbittliche Hetze bekannte Vivek Ramaswamy. Noch bei den Vorwahlen trat er zwar zunächst gegen Donald Trump an. Schnell aber räumte er das Feld und schielt seither auf eine mögliche Vizepräsidentschaft. "Dieses Verfahren ist eine Schande", schrieb er schon vor der Verhandlung auf dem Nachrichtenkanal X. In einer Prozesspause baut sich der 38-Jährige vor Reportern vor dem Gerichtsgebäude auf und wettert minutenlang gegen den Richter in die Fernsehkameras.

"Die wirkliche Buchführung, die wir brauchen, ist die von einem Familienmitglied von Richter Merchan", sagt Ramaswamy. Er spielt auf die Tochter des Richters an. Die würde als Aktivistin Millionen von Dollar einsammeln. Der Prozess gegen Trump sei nichts "als ein Geldbeschaffungstrick, der den Demokraten nutzt", so Ramaswamy.

In Wahrheit sei dieses Verfahren eine Wahlmanipulation, weil der Kandidat der Republikaner beschädigt werden solle. Es sind Aussagen, die Trump später als Zitate auf seinem eigenen sozialen Netzwerk "Truth Social" verbreitet. So reizt er die ihm auferlegten Grenzen des Schweigens maximal aus.

Trumps Anhänger lauschen Cohens heikle Aussage

Zurück im Gerichtssaal. Neben Ramaswamy in der Bank hinter Trump hat ebenfalls ein ehemaliger Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur Platz genommen. Noch vor wenigen Monaten hatte Doug Burgum als Gouverneur von North Dakota zumindest leise Kritik an Trump geübt. Jetzt ergibt auch er sich dem Anführer der Republikaner.

Daneben sitzen Byron Donalds und Cory Mills, zwei Kongressabgeordnete aus dem Lager der Trumpisten. Sie alle tragen offenbar ganz bewusst Trumps Uniform – weißes Hemd, rote Krawatte und einen dunkelblauen Anzug, dazu noch eine US-Flagge als Pin.