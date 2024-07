Die Debatte nach dem TV-Duell tobt immer heftiger: Soll Joe Biden sich zurückziehen aus dem Wahlkampf? In Washington wird gemunkelt, dass er das längst nicht mehr selbst entscheide.

Ein böses Gerücht macht in Washington die Runde. Das wäre in einer an Gerüchten nicht gerade armen Hauptstadt mit ihren zahlreichen politischen Ränkespielen an sich nichts Erwähnenswertes. Wenn es aber darum geht, wer die bedeutendste Nation der Erde anführt, darf man schon mal genauer hinhören. Das Gerücht geht so: In Wahrheit ist es nicht Joe Biden, der das Sagen hat im Weißen Haus. Sondern seine Frau.

Auffällig war schon, wie Jill Biden ihren Gatten nach dessen völlig verpatztem Debattenauftritt am vergangenen Donnerstagabend noch auf der Bühne im TV-Studio feierte. Die 73-jährige First Lady jubelte dem Präsidenten nach Meinung vieler Beobachter etwas zu überschwänglich zu, lobte ihn für seine Performance – dabei war die nach Meinung so ziemlich aller Beobachter grottenschlecht.

Selbst die den Demokraten nahestehende "New York Times" kam nach den erschreckenden Bildern und Sätzen, die der 81-Jährige während des Duells mit Trump geliefert hatte, nicht mehr umhin, dem Amtsinhaber den Rückzug aus dem laufenden Präsidentschaftswahlkampf zu empfehlen.

"Biden ist ein guter Mann und ein guter Präsident", schrieb der dreimalige Pulitzer-Preisträger Thomas L. Friedman. "Er muss jetzt aus dem Rennen aussteigen." Friedman räumte ein, dass er beim Betrachten der Debatte geweint habe. Bidens erschütternd schwacher Auftritt habe ihm das Herz gebrochen. "Die Familie des Präsidenten und seine politischen Berater müssen jetzt schnell zusammenkommen und ein schonungsloses Gespräch mit ihm führen, eine Unterhaltung, die von Liebe, Offenheit und Entschlossenheit getragen ist", so Friedmans Appell.

Wirklich der beste Präsident für Amerika?

In der Tat kam die Biden-Familie am Wochenende auf dem präsidialen Landsitz in Camp David zusammen. Und offenbar waren die Diskussionen, die dort geführt wurden, von jener Liebe, Offenheit und Entschlossenheit getragen, die Friedman angemahnt hatte. Aber das Ergebnis war nicht gerade das, was sich der Kommentator der "New York Times" vorstellte. Biden will weitermachen. Seine Familie habe ihn zu diesem Schritt ermutigt, schrieb das Blatt am späten Sonntagabend.

Es scheint zunehmend so, als sei es vor allem seine Frau Jill, die ihren Mann zum Weitermachen motiviert. Ihr Ehemann sei die "einzige Person, die den Job machen kann", hatte sie nach dem Debatten-Debakel bei einer Spendenveranstaltung gesagt. Auch führende Demokraten stellten sich am Wochenende hinter den Präsidenten. "Ich denke, er ist der einzige Demokrat, der Donald Trump schlagen kann", sagte etwa Senator Chris Coons aus Delaware.

Das zeugt davon, dass man im Umfeld Bidens offenbar die Auswirkungen der Debatte auf die Wähler als nicht so gravierend einschätzt, wie das der Großteil der politischen Kommentatoren derzeit tut. Jill Biden, die ihren Mann auf den Veranstaltungen der vergangenen Tage unterstützte und energische Reden hielt, findet jedenfalls nach wie vor, er sei "der beste Präsident für Amerika, jetzt und die nächsten vier Jahre, 100-prozentig".

Laut einer jüngsten "Axios"-Blitzumfrage wollen 60 Prozent der US-Wähler, dass die Demokraten Biden auswechseln. Sie plädieren für einen anderen Präsidentschaftskandidaten, einen, der es mit dem wesentlich agiler wirkenden und angriffslustigeren Donald Trump aufnehmen kann.

