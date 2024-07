Restaurantgäste werfen Kellnerin in See

Newsblog zur US-Wahl Demontage geht weiter: Nobelpreisträger appelliert an Biden Von dpa , afp , reuters , te , wan , fho , jcz , jse , cc Aktualisiert am 08.07.2024 - 23:42 Uhr Lesedauer: 13 Min. Ist es wirklich schon so spät? US-Präsident Joe Biden auf dem Balkon des Weißen Hauses. (Quelle: Samuel Corum/Getty) Kopiert News folgen

Joe Biden steht immer heftiger in der Kritik. Prominente Unterstützer fordern seinen Rückzug. Doch der US-Präsident reagiert mit einer heftigen Attacke. Alle Informationen im Newsblog.

Nobelpreisträger Krugman bittet Biden um Verzicht auf Kandidatur

23.34 Uhr: In der laufenden Debatte über die US-Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden hat auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman den Demokraten zum Verzicht auf seine Bewerbung aufgerufen. In seiner Kolumne für die Zeitung "New York Times" schrieb Krugman am Montag, Biden solle "das Richtige tun". Zwar habe er als Amtsinhaber einen exzellenten Job gemacht, was nicht ausreichend gewürdigt werde. Biden habe jedoch die Prüfung der Live-Debatte gegen den Republikaner Donald Trump nicht bestanden. Damit sei der 81-Jährige politisch beschädigt (engl. "damaged goods"). Es stehe zu viel auf dem Spiel, schrieb Krugman: Sollte Trump gewinnen, könne dies für eine lange Zeit "die letzte echte Wahl" in den USA gewesen sein.

Stellungnahmen von Biden und Trump lagen zunächst nicht vor. Krugman reiht sich ein in eine Liste von Abgeordneten, Kommentatoren und Prominenten, die Biden nach seinem als schwach empfundenen Fernsehauftritt Ende Juni zu einem Rückzug vor der Wahl am 5. November aufgefordert haben. Biden hatte vor der Veröffentlichung der Kolumne dies am Montag erneut zurückgewiesen und erklärt, dass ihm egal sei, was die "großen Namen" und die "Millionäre" dächten. Unklar ist, wer an Bidens Stelle treten würde. Krugman erklärte, gegenwärtig scheine es keine glaubwürdige Alternative außer Vizepräsidentin Kamala Harris zu geben.

Sprecherin: Biden wird nicht wegen Parkinson behandelt

22.05 Uhr: Ein Medienbericht über Besuche eines Spezialisten für Parkinson im Weißen Haus löst einen hitzigen Austausch zwischen der anwesenden Presse und der Sprecherin von US-Präsident Biden aus. "Ist der Präsident wegen Parkinson behandelt worden? Nein. Wird er wegen Parkinson behandelt? Nein, wird er nicht. Nimmt er Medikamente gegen Parkinson? Nein", sagt Sprecherin Karine Jean-Pierre. Gleichzeitig fordert sie die anwesenden Journalistinnen und Journalisten zu respektvollem Verhalten auf. Es gebe keinen Grund, sie auf diese "aggressive Weise" zu befragen, sagt sie an einer Stelle zu dem Journalisten Ed O'Keefe vom US-Sender CBS.

Biden geht auf parteiinternen Konfrontationskurs

21.46 Uhr: In der Debatte um die körperliche Fitness von US-Präsident Joe Biden für eine zweite Amtszeit geht der Demokrat in die Offensive und schlägt konfrontative Töne gegenüber Parteikollegen an. Zu Wochenbeginn wandte sich der 81-Jährige mit einem deutlichen Brief an die Demokraten im Kongress und rief außerdem in einem ungewöhnlichen Schritt bei einer Live-Sendung im US-Frühstücksfernsehen an.

Den Zweiflern innerhalb seiner Partei, die sich für einen alternativen Kandidaten ausgesprochen haben, sagte er im Morgenprogramm des Senders MSNBC: "Macht doch! (...) Fordert mich beim Parteitag heraus!" Zudem äußerte er Frustration über "besserwisserische Eliten" in den eigenen Reihen.

In dem Schreiben an die Kongressmitglieder aus seiner Partei wies Biden in scharfem Ton darauf hin, dass nach den parteiinternen Vorwahlen nicht einfach der demokratische Prozess über den Haufen geworfen werden könne. Der Brief lag unter anderem dem Sender CNN und der "New York Times" vor.

Stephen King fordert Biden zum Rückzug auf