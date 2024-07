Die Flut an Spendenaufrufen per E-Mail, SMS oder Wahlkampfspots nahm in den vergangenen Tagen immer weiter zu. Sie alle beginnen mit: "Hier ist Joe Biden. Lasst es mich deutlich sagen: 'Ich trete an'" In einer heißt es in seinem Namen: "I'm more fired up than ever" ("Ich bin mehr bereit, als je zuvor"). Das soll kraftvoll und motiviert klingen.