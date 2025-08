"Es gilt, unverbrüchlich an der Seite Israels zu stehen und die pro-palästinensischen, israelfeindlichen Narrative in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu entlarven", fuhr der CDU-Politiker fort. Die islamistische Hamas nehme zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen in Haft, statt ihnen eine Zukunftsperspektive in Frieden und Freiheit zu bieten.