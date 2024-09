In dem Brief heißt es, eine Stimme für Harris sei "der beste Weg, um die Stärke, Sicherheit und Verlässlichkeit unserer Demokratie und Wirtschaft zu unterstützen".

Harris erhält im August fast dreimal so viele Spenden wie Trump

12.42 Uhr: Kamala Harris hat allein im August 361 Millionen Dollar (knapp 325 Millionen Euro) an Spendengeldern eingenommen, das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf einen Sprecher des Wahlkampfteams von Harris. Damit hat Harris im August fast dreimal so viel Geld durch Spenden eingenommen wie ihr republikanischer Gegenkandidat Donald Trump. Dieser kam im gleichen Zeitraum nur auf 130 Millionen Dollar (117 Millionen Euro).

Laut dem Sprecher seien 60 Prozent der Spender weiblich und jeder fünfte sei entweder als republikanischer oder unabhängiger Wähler registriert. Insgesamt hat Harris seit dem Beginn ihrer offiziellen Kandidatur Ende Juli mehr als 615 Millionen Dollar (rund 553 Millionen Euro) als Spenden erhalten. Im Vergleich dazu hat Donald Trump, laut der Nichtregierungsorganisation "OpenSecrets" im Jahr 2024 bis Ende August rund 575 Millionen Dollar (knapp 518 Millionen Euro) an Spenden eingenommen.

Laut dem Sprecher habe man damit zwar einen finanziellen Vorteil gegenüber Donald Trump, trotzdem müsse man die Zahlen in Relation sehen, denn das Wahlkampfteam von Harris sei mit fast 2.000 Mitarbeitern deutlich umfangreicher als das von Trump.

Vance: Schulmassaker "gehören zum Leben"

12.09 Uhr: Nach einem Amoklauf in Georgia diskutieren die USA erneut Verschärfungen des Waffenrechts. Doch die braucht es nicht, findet J. D. Vance: "Ich sage es nicht gern, aber diese Dinge gehören nun mal zum Leben." Mehr zu seinen Aussagen lesen Sie hier.

Melanias Memoiren – schon vor Veröffentlichung ein Kassenschlager

3 Uhr: Melania Trump verspricht einen "noch nie dagewesenen Einblick". Am 1. Oktober veröffentlicht die 54-Jährige ihre Memoiren, die man schon jetzt auf ihrer Webseite und auf Amazon vorbestellen kann. "Melania: A Memoir" ist schon vor seiner Veröffentlichung "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie "US-amerikanische Präsidenten". In der Liste der Biografien steht das Buch zudem auf dem dritten Platz und bei den Neuerscheinungen auf Platz vier.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In einem Video, das die ehemalige First Lady am Donnerstag auf der Plattform X teilte, spricht sie über ihr Buch. Ihre Memoiren zu schreiben, sei eine Reise voller tiefer Reflexionen gewesen. "Als eine Privatperson, die oft der öffentlichen Kontrolle und Falschinformationen ausgesetzt ist ... Ich fühle mich verantwortlich, die Tatsachen zu klären", sagt Trump in der Videobotschaft, die ganz in Schwarz-Weiß gehalten ist. "Ich glaube, es ist wichtig, meine Perspektive zu teilen: die Wahrheit".

Laut der Beschreibung des Buches blickt die ehemalige First Lady darin unter anderem auf ihre slowenische Kindheit zurück. Sie schildert die entscheidenden Momente, die sie in die Welt der Haute Couture in Europa und New York führten sowie ihre zufällige Begegnung mit Donald Trump, die ihr Leben für immer veränderte.

Donnerstag, 5. September

Bei Wahlsieg: Trump bietet Musk Job an

21.10 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump stellt in Aussicht, im Falle eines Wahlsieges den Tech-Milliardär Elon Musk an die Spitze eines Gremiums zur Überprüfung der US-Regierungsausgaben zu setzen. Trump kündigte an, "eine Kommission für Regierungseffizienz" einrichten zu wollen, die eine "vollständigen Finanz- und Leistungsprüfung der gesamten Bundesregierung" durchführen und Empfehlungen für "drastische Reformen" aussprechen solle, so der 78 Jahre alte Republikaner in einer Rede in New York. Die Kommission war eine Empfehlung Musks. "Wenn er die Zeit dazu hat, wird er es gut machen. Er hat sich bereit erklärt, es zu tun", so Trump. Hier lesen Sie mehr zu dem Verhältnis zwischen Trump und Musk.

Russische Millionen für Pro-Trump-Influencer

US-Regierung verbittet sich Kommentare von Putin

17.26 Uhr: Die US-Regierung verbittet sich Kommentare des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Präsidentschaftswahl. Der Kremlchef solle damit aufhören, sich in die Wahl am 5. November "einzumischen", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.