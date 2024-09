Ex-Vizepräsident Dick Cheney will Kamala Harris wählen. Trums Strafmaß. Alle Informationen im Newsblog.

Republikaner liegt in Montana bei Umfragen vorne

4.55 Uhr: Der demokratische Senator Jon Tester liegt in einer neuen Umfrage zum Senatsrennen in Montana acht Punkte hinter seinem GOP-Gegner in Montana. Sollte er bei der Wahl verlieren, könnte dies die Mehrheit der Demokraten im Senat gefährden. Sie verfügen derzeit über eine hauchdünne Mehrheit. Der Republikaner Tim Sheehy erhielt bei der jüngsten 49 Prozent der Stimmen, verglichen mit Testers 41 Prozent, so die Ende August von der Organisation AARP in Auftrag gegebene Umfrage unter 600 Wahlberechtigten in diesem Bundesstaat, berichtete "Politico".

Der Kandidat der Libertären Partei erhielt 4 Prozent der Stimmen, während der Kandidat der Grünen Partei 1 Prozent der Stimmen erhielt. Bei einer direkten Gegenüberstellung liegt Sheehy mit 51 zu 45 Prozent 6 Punkte vor Tester. Sheehy dürfte von der Popularität Trumps profitieren, der in dem Bundesstaat ebenfalls bei Umfragen deutlich vor Kamala Harris liegt.

Polizeigewerkschaft unterstützt Trump

4.15 Uhr: Donald Trump nahm am Freitag eine wichtige Unterstützung von einer der einflussreichsten Lobbys der Strafverfolgungsbehörden des Landes entgegen. Die Fraternal Order of Police (FOP) hat am Freitag (Ortszeit) ihre Unterstüztung für den ehemaligen US-Präsidenten erklärt – mit dem Hinweis auf seine Versprechen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und des Grenzschutzes. Es ist der dritte Wahlzyklus in Folge, in dem die Organisation sich auf die Seite Trumps schlägt Trump unterstützt.

Die FOP wurde 1915 gegründet und vertritt heute Hunderttausende Polizisten, sowohl auf lokaler, staatlicher als auch auf Bundesebene. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Rechte und Interessen der Polizeibeamten zu fördern, sei es durch Tarifverhandlungen, rechtlichen Beistand oder Lobbyarbeit in der Politik.

Freitag, 6. September

Dick Cheney will Kamala Harris wählen

23.30 Uhr: Der prominente US-Republikaner und Ex-Vizepräsident Dick Cheney will bei der Wahl im November der demokratischen Kandidatin Kamala Harris seine Stimme geben. Das gab er in einer Mitteilung an die Presse bekannt. Zuvor hatte seine Tochter Liz diesen Schritt angekündigt. Die 58-Jährige hatte in dieser Woche selbst angekündigt, sie wolle im November Harris wählen.

Cheney schrieb in seiner Erklärung, dass Trump "nie wieder mit Macht ausgestattet werden" dürfe. Das Wahlkampfteam von Kamala Harris begrüßte das Schreiben, lobte den ehemaligen Vizepräsidenten dafür, dass er das Wohl des Landes über das der Partei stelle. Donald Trump nannte Cheney in einer ersten Reaktion ein "irrelevantes Nashorn".

Liz Cheney und ihr 83-jähriger Vater sind ausgewiesene Kritiker ihres republikanischen Parteikollegen Donald Trump, der bei der Wahl am 5. November gegen Harris antritt. Dick Cheney hatte Trump 2022 als größte Bedrohung für die USA bezeichnet. Er war 2001 bis 2009 die hochumstrittene Nummer zwei unter US-Präsident George W. Bush gewesen. Dick Cheney galt als Hardliner und eine der zentralen Figuren hinter der US-Invasion im Irak 2003.

Schweigegeldprozess: Trump erreicht Erfolg vor Gericht

19.21 Uhr: Im Prozess um Schweigegeldzahlungen von Ex-Präsident Donald Trump wird die Strafe in New York erst nach der Präsidentenwahl am 5. November verkündet. Richter Juan Merchan legte nach einem Antrag Trumps das neue Datum auf den 26. November fest, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging.

Zuvor war die Festlegung des Strafmaßes für den 18. September erwartet worden. Trump hatte argumentiert, eine Entscheidung zum Strafmaß nur wenige Wochen vor der Wahl könnte die Integrität der Abstimmung beeinflussen. In seiner Begründung legt der Vorsitzende Richter Juan Merchan die Gründe für die Verschiebung dar.