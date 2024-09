Donald Trump will im Falle eines Wahlsieges Massenabschiebungen durchführen. Kamala Harris kündigt ein Event mit Oprah Winfrey an. Alle Informationen im Newsblog.

Harris und Oprah Winfrey kündigen Live-Event an

23.55 Uhr: Der Präsidentschaftswahlkampf von Kamala Harris soll mit einem großen Livestream-Event unter Teilnahme des Medienstars Oprah Winfrey und mehr als 140 Bürgergruppen einen Schub erhalten. Unter dem Motto "Unite for America" soll die virtuelle Veranstaltung am Donnerstag um 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr Freitag MESZ) in Zusammenarbeit mit der Organisation Win With Black Women stattfinden, teilte Harris' Wahlkampfteam am Freitag mit. In einer Erklärung von Winfrey hieß es, für sie sei es am wichtigsten, die Bürger zur Stimmabgabe zu bewegen. "Mein Ziel ist es, die Menschen für das Privileg und die Kraft des Wählens zu begeistern."

Den Angaben zufolge soll der Stream unter anderem über YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und Twitch verbreitet werden. Angekündigt wurden Vertreter einer Vielzahl von Gruppen wie Latinas for Harris, White Dudes for Harris, Win With Black Men und Republicans for Harris.

Trump kündigt Massenabschiebungen aus Springfield an

21.24 Uhr: Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat erneut mit Äußerungen zur US-Stadt Springfield in Ohio für Aufsehen gesorgt. Nach seinen umstrittenen Äußerungen, dort würden haitianische Einwanderer Hunde und Katzen der Bevölkerung essen, kündigte er nun Massenabschiebungen von dort an.

"Wir werden die größte Abschiebung in der Geschichte unseres Landes erleben", sagte Trump in Los Angeles vor Journalisten. "Und wir werden mit Springfield und Aurora beginnen." Dabei wiederholte er die im TV-Duell mit Kamala Harris erwähnten Behauptungen nicht, bezeichnete die haitianischen Migranten jedoch als "illegal". Allerdings hatte die Stadt bereits erklärt, die haitianische Bevölkerung sei im Rahmen des Immigration Parole Program legal in den USA.

Papst: US-Bürger sollen im November "das kleinere Übel" wählen

21.21 Uhr: Papst Franziskus hat vor der US-Präsidentschaftswahl beide Kandidaten scharf kritisiert und amerikanische Katholiken aufgefordert, das "kleinere Übel" zu wählen. Der Papst nannte am Freitag weder die Demokratin Kamala Harris noch den Republikaner Donald Trump beim Namen, sondern verwies auf ihre Geschlechter und politischen Programme. "Ob es derjenige ist, der Migranten vertreibt, oder diejenige, die Kinder tötet, beide sind gegen das Leben."

Der 87-Jährige forderte die 52 Millionen Katholiken in den USA auf, zur Wahl zu gehen. "Sie müssen das kleinere Übel wählen", sagte er. Lesen Sie hier mehr über die Wahlempfehlung vom Papst Franziskus.

Trump bekennt sich zu Truth Social – Aktie steigt sprunghaft

21.20 Uhr: Donald Trump bekennt sich zu seinem Kurznachrichtendienst Truth Social und beschert der Aktie der Eigentümerin Trump Media & Technology Group einen Kurssprung von zunächst 20 Prozent. Auf eine Frage der Nachrichtenagentur Reuters hin sagt Trump zu seinem Anteil an dem Dienst: "Nein, ich verkaufe nicht. Ich gehe nicht. Ich liebe ihn. Ich glaube, er ist großartig."

Trump hält etwa 57 Prozent an Trump Media. Der Aktienkurs tendierte nach der Fernsehdebatte des republikanischen Präsidentschaftskandidaten gegen die Demokratin Kamala Harris schwächer. Im Laufe des Monats soll eine Sperrfrist zum Verkauf der Anteile ablaufen.

Biden: Trump muss Schmähung von Migranten aus Haiti unterlassen