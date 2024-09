Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zusammen folgen den beiden auf den Plattformen mehr als 130 Millionen Accounts. Die Demokratin Harris tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an.

Die Empfehlung Eilishs kommt am Dienstag, dem sogenannten "Voter Registration Day", genau sieben Wochen vor der Wahl. Dieser Tag soll die US-Amerikaner daran erinnern, ihren Eintrag im Wahlregister zu überprüfen oder sich neu anzumelden. Weil es in den Vereinigten Staaten keine Meldepflicht gibt, müssen sich Bürgerinnen und Bürger in vielen Staaten eigens in das Wahlverzeichnis eintragen lassen.

Trump macht 18-jährigen Sohn zum Geschäftspartner

7.20 Uhr: Donald Trump hat sein neuestes Geschäftsvorhaben vorgestellt, bei dem sein 18-jähriger Sohn Barron Trump eine zentrale Rolle spielen soll. Am Montag präsentierte er auf der Plattform X das Kryptounternehmen "World Liberty Financial", ohne jedoch den genauen Zweck der Firma oder einen offiziellen Starttermin zu nennen. "Kryptowährungen gehören zu den Dingen, die wir tun müssen. Ob wir es wollen oder nicht", erklärte der Ex-Präsident.

Barron Trump soll sich als "DeFi-Visionär" mit der Dezentralisierung des Finanzwesens auseinandersetzen. Zudem soll der 18-Jährige, der seit diesem Semester Wirtschaftswissenschaften an der New York University (NYU) studiert, durch das Projekt erste Erfahrungen mit Unternehmertum sammeln. Trumps jüngster Sohn nahm nicht an der Vorstellung teil, doch der Ex-Präsident pries sein Wissen als Krypto-Experte an: "Er kennt sich damit sehr gut aus", sagte Trump.

Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein Präsidentschaftskandidat nur wenige Wochen vor der Wahl ein neues Unternehmen gründet und es dann noch aggressiv bewirbt, schreibt die "New York Times". Dabei hat sich Trump während seiner gesamten politischen Karriere an Geschäften beteiligt, die von Ethik-Experten als problematisch eingestuft wurden. Zuletzt versuchte Trump mit digitalen Sammelbildern seine Wahlkampfkasse aufzubessern.

Trump äußert sich zu Attentatsversuch auf Golfplatz

4.30 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich zu dem versuchten Attentat auf ihn auf seinem Golfplatz in Florida geäußert. "Plötzlich hörten wir Schüsse in der Luft. Ich schätze, es waren wahrscheinlich vier oder fünf", sagte Trump bei einer Online-Veranstaltung des Kurznachrichtendienstes X am Montag. "Der Secret Service wusste sofort, dass es Kugeln waren, und sie packten mich. Wir stiegen in die Golfcarts und fuhren ziemlich, ziemlich schnell weg."