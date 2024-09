Video von Festnahme veröffentlicht

Trump beschuldigt Biden und Harris nach Anschlagsversuch

Nächster Attentatversuch? Von Hass getrieben

19 Uhr: Erneut hat es mitten im US-Wahlkampf einen Attentatsversuch auf Donald Trump gegeben. Die Stimmung in den USA ist zunehmend explosiv – mit unabsehbaren Folgen. Lesen Sie hier mehr zum Hass in den USA.

Versuchtes Trump-Attentat: Verdächtiger gab keinen Schuss ab

18.59 Uhr: Nach dem Attentatsversuch gegen US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Sonntag in Florida kommen immer mehr Details über den Ablauf der vereitelten Tat an die Öffentlichkeit. Der Mann, bei dem es sich um den 58-jährigen Ryan Routh handeln soll, hat selbst keinen Schuss abgefeuert. Das sagte der zuständige Sheriff von Palm Beach County, Ric Bradshaw, auf Nachfrage dem US-Sender Fox News. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutscher erzählt von potenziellem Angreifer

Hassbotschaft Trumps: Taylor-Swift-Fans sammeln spontan 40.000 Dollar ein

16.53 Uhr: Nach einer Hassbotschaft von Donald Trump gegen die Popsängerin Taylor Swift haben deren Fans spontan mehr als 40.000 Dollar an Spenden für den Wahlkampf der Trump-Kontrahentin Kamala Harris eingesammelt. "Als wir den Post sahen, wussten wir sofort, dass dies eine Gelegenheit war", heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung der Kampagnengruppe "Swifties for Kamala".