Frau geschlagen? Schwere Vorwürfe gegen Harris' Ehemann

Tim Walz feiert TV-Debatte

Vance und Walz werfen gegnerischem Lager falsche Iran-Politik vor

5 Uhr: Die Vizepräsidentschaftskandidaten J. D. Vance und Tim Walz haben dem jeweils gegnerischen Lager eine verfehlte Politik gegenüber dem Iran bescheinigt. Walz verwies am Dienstagabend (Ortszeit) in der vom Sender CBS ausgerichteten TV-Debatte darauf, dass Ex-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit das internationale Abkommen zur Beschränkung des iranischen Atomprogramms aufgekündigt hatte. Anschließend habe er kein neues Abkommen zustande gebracht, woraufhin der Iran heute näher an der Herstellung einer Atombombe sei als je zuvor.