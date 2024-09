Größte US-Zeitung ruft zur Wahl von Kamala Harris auf

Die "New York Times" ruft zur Wahl der demokratischen Kandidatin auf. Derweil fordert Trump "Brutale Polizeigewalt" gegen Kriminelle. Alle Informationen im Newsblog.

"New York Times" ruft zur Wahl von Kamala Harris auf

19.47 Uhr: Die angesehene US-Zeitung "New York Times" hat zur Wahl der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris aufgerufen. Der 59-Jährigen am 5. November seine Stimme zu geben, sei die einzig mögliche "patriotische Entscheidung für das Präsidentenamt", schrieb die Zeitung.

Darin wird zunächst dargelegt, dass der republikanische Kandidat und Ex-Präsident Donald Trump eine Gefahr für die US-Demokratie bedeute. "Donald Trump ist für das Präsidentenamt nicht geeignet", heißt es in dem Beitrag. Diese "eindeutige Wahrheit" müsse jeden Wähler, "dem die Gesundheit unseres Landes und die Stabilität unserer Demokratie am Herzen liegt", davon überzeugen, dass er nicht wieder gewählt werden dürfe. "Wenn ihm die amerikanischen Wähler nicht die Stirn bieten, dann wird Trump die Macht haben, unserer Demokratie tiefgreifenden und dauerhaften Schaden zuzufügen."

Die "New York Times" schrieb weiter, Vizepräsidentin Harris sei "vielleicht nicht die perfekte Kandidatin für jeden Wähler", insbesondere nicht für diejenigen, "die frustriert und wütend" darüber seien, dass die Regierung nicht in der Lage sei, "die kaputten Dinge zu reparieren". "Dennoch fordern wir die Amerikaner auf, die Bilanz von Frau Harris mit der ihres Gegners zu vergleichen", schrieb die Zeitung. "Frau Harris ist mehr als eine notwendige Alternative."

15.30 Uhr: Es ist die nächste Episode eines außergewöhnlichen Präsidentschaftswahlkampfes. Außerhalb von Las Vegas sorgt eine 13-Meter-hohe Statue von Ex-Präsident Donald Trump für Aufsehen. Denn die Darstellung zeigt Trump nicht nur ohne seine "Make America Great Again"- Kappe oder seine rote Krawatte – sondern gänzlich nackt. Was dahintersteckt, lesen Sie hier .

Trump fordert brutale Polizeigewalt gegen Kriminelle

14.40 Uhr: Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung ein härteres Vorgehen der Polizei gefordert. Der Umgang der USA mit Kriminellen sei zu lasch, es brauche nur einen "gewalttätigen Tag. Nur eine brutale Stunde – und ich meine wirklich brutal – und es spricht sich herum", danach würde Kriminalität augenblicklich aufhören, so Trump.

Top-Republikaner verurteilen Trump-Attacke auf Harris

5 Uhr: Donald Trump hat in scharfer Form gegen Kamala Harris gewettert und sie bei einem Wahlkampfauftritt in Wisconsin als "geistig beeinträchtigt" bezeichnet. Dafür erntet er nun Kritik aus den eigenen Reihen. Der prominente republikanische Senator Lindsey Graham stört sich an der Wortwahl des republikanischen Anwärters für das Weiße Haus, wie er bei CNN mitteilte. Noch mehr jedoch ärgere ihn die Tatsache, dass diese Attacken im Wahlkampf nicht hilfreich seien: "Der bessere Kurs wäre, ihre Politik zu verurteilen, die das Land zerstört. Ich sage nicht, dass sie verrückt ist – ihre politischen Ziele sind verrückt", sagte Graham bei CNN.