Präsidentschaftswahl in den USA

Umfragen zur politischen Stimmung sind oft fehleranfällig: In den vergangenen US-Präsidentschaftswahlen wurde das immer wieder deutlich. 2016 sahen die meisten Umfragen Hillary Clinton vorn, teils deutlich – doch das Ergebnis war bekanntlich ein anderes.

In diesem Jahr sagen Umfragen ein äußerst enges Rennen voraus. Sowohl Trump als auch Harris werden Chancen auf den Sieg eingeräumt.

Stichproben und Fehlertoleranz

Ein zentrales Problem ist die Wahl der Stichprobe. Um eine repräsentative Meinung abzubilden, greifen Institute etwa auf Zufallsstichproben zurück. Eine repräsentative Umfrage , so erläutert ein Bericht des California Institute of Technology, kann mit einer relativ kleinen Stichprobe von 1.000 bis 1.500 Teilnehmern recht genaue Schätzungen abgeben. Doch obwohl das als zuverlässiger Standard gilt, variieren die Ergebnisse je nach angewandter Methode stark: Manche Institute befragen telefonisch, andere setzen verstärkt auf Online-Umfragen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Fehlertoleranz. Diese wird von den Instituten üblicherweise mit einem Wert von etwa drei Prozentpunkten angegeben. Experten weisen jedoch darauf hin, dass der reale Fehler oft doppelt so hoch ist. Das bedeutet, dass die tatsächliche Fehlermarge bei sechs bis sieben Prozentpunkten liegt.

Passiert ist das unter anderem in der Wahlnacht 2016, als die Umfragen Hillary Clinton als klare Favoritin sahen, das tatsächliche Ergebnis jedoch zugunsten von Donald Trump ausfiel. Laut der "New York Times" lag die Differenz in manchen Umfragen bei bis zu 14 Prozentpunkten. Auch die politischen Hintergründe der Institute sind oft für die Einordnung relevant – einige Institute werden von politischen Parteien beauftragt und bezahlt. Dies kann einen Einfluss auf die Auswahl ihrer Befragten und die Bewertung der Ergebnisse haben.