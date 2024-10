Trump verliert mehr als eine Milliarde an einem Tag

Kandidat soll in TV-Show gelogen haben

Donald Trump hat an einem Tag mehr als eine Milliarde Dollar verloren. Elon Musk betreibt massiv Wahlkampf zugunsten von Trump. Alle Informationen im News-Blog.

17.53 Uhr: Nur wenige Staaten entscheiden, wer die US-Wahl gewinnt. Einer könnte besonders wichtig sein. Doch hier warten große Hürden. Mehr dazu lesen Sie hier.

17.17 Uhr: Donald Trump hat mehr als eine Milliarde Dollar verloren – und zwar an nur einem Tag. Das berichtet der US-Sender "CNN". Die Aktie seiner Firma Trump Media & Technology Group (TMTG) brach um 22,3 Prozent ein: der größte Tagesverlust seit dem Börsengang im März.

Damit hat Trump dem Bericht zufolge stolze 1,3 Milliarden Dollar verloren. Denn sein persönlicher Anteil am Unternehmen sank demnach von 5,9 Milliarden Dollar am Dienstag auf 4,6 Milliarden Dollar am Mittwoch. Unklar ist, wie es dazu gekommen ist. Das Unternehmen hat keine Neuigkeiten verkündet, die den Vorfall erklären könnten.

Analysten vermuten, dass technische Faktoren ein Grund gewesen sein könnten. Es könnte auch sein, dass der Hype um die Aktie nach wochenlangem Kursanstieg schlicht vorbei ist: Seit Ende September hatte sich der Wert der Aktie vervierfacht. Anleger hatten darauf gewettet, dass Trump die US-Wahl kommende Woche gewinnt.

10.16 Uhr: Der Milliardär Elon Musk muss sich wegen der täglichen Vergabe von einer Million Dollar an registrierte Wähler in Philadelphia vor einem Gericht verantworten. Ein dortiger Richter ordnete eine Anhörung an, bei der alle Beteiligten, einschließlich Musk, erscheinen müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft Musks America PAC vor, eine "illegale Lotterie" zu betreiben und die Einwohner von Pennsylvania zur Preisgabe persönlicher Daten zu verleiten.

Der Tesla-Chef hatte versprochen, täglich eine Million Dollar unter registrierten Wählern zu verlosen, die seine Petition für Meinungsfreiheit und Waffenrechte unterzeichnen. Die Klage zielt darauf ab, diese Auszahlungen vor den US-Wahlen am 5. November zu stoppen.

Rechtsexperten sind uneinig, ob die Aktion gegen Bundesgesetze verstößt. Musk, der als Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump gilt, könnte mit seinem PAC eine wichtige Rolle im erwarteten engen Rennen zwischen Trump und der Demokratin Kamala Harris spielen. Musk hat offenbar auch Aussichten auf einen hohen Regierungsposten unter einem möglichen Präsidenten Trump.

1.20 Uhr: Donald Trump hat mit einer ungewöhnlichen Wahlkampfaktion im Bundesstaat Wisconsin Aufsehen erregt. Der Republikaner tauchte in einem mit "MAGA"-Symbolen versehenen Müllwagen auf und nahm Fragen von Reportern entgegen. Die Szene, die von der CNN-Journalistin Kate Sullivan auf X geteilt wurde, rief in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit hervor. Mehr über die Hintergründe lesen Sie hier.

10.12: Joe Bidens jüngster Fehltritt versetzt die Demokratische Partei in Panik. Zu Recht, denn Wählerbeschimpfung ging schon einmal schief. Lesen Sie hier unseren Kommentar zum "Mülldesaster" um Joe Biden.

