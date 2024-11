Neben der Präsidentschaft wurde in einigen Staaten auch über das Abtreibungsrecht abgestimmt. Kamala Harris muss ihre Niederlage bekanntgeben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Insider: Harris will Niederlage in Rede eingestehen

17.22 Uhr: Kamala Harris, die unterlegene demokratische Kandidatin bei der US-Präsidentschaftswahl, will sich noch heute zum Wahlausgang äußern. Sie plane voraussichtlich am Nachmittag (Ortszeit) einen Auftritt an ihrer ehemaligen Universität in der Hauptstadt Washington, teilte ihre Kampagne mit. Angegeben wurde ein Zeitrahmen zwischen 13.00 und 17.00 Uhr (19.00 bis 23.00 Uhr MEZ).

Ursprünglich wollte Harris bereits in der Wahlnacht auf einer Wahlparty auf dem Gelände der Howard University vor ihre Anhänger treten. Dies sagte sie jedoch ab, nachdem klar geworden war, dass der Republikaner Donald Trump sich in entscheidenden Bundesstaaten durchsetzen konnte.

Pressestimmen: "Seine zweite Amtszeit könnte spektakulär werden"

15.32 Uhr: Er ist zurück im Weißen Haus: Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen. Die internationale Presse ist darüber geteilter Meinung. Lesen Sie hier mehr dazu.

Junge Wähler scheitern an Unterschrift

15.10 Uhr: Wegen fehlerhafter Unterschriften kam es zu Problemen bei der US-Wahl. In Nevada wurden deswegen bisher tausende Stimmzettel nicht gezählt. Wie junge Menschen an der Unterschrift auf Papier gescheitert sind, lesen Sie hier.

Diese Pläne hat Trump für seine Präsidentschaft

14.23 Uhr: Im Wahlkampf hat Donald Trump unterschiedliche Pläne angekündigt. Einen Überblick darüber, was Trump in den kommenden vier Jahren umsetzen möchte, lesen Sie hier.

Referenden über Abtreibungsrecht in mehreren Bundesstaaten erfolgreich

14.01 Uhr: Bei parallel zur US-Präsidentschaftswahl abgehaltenen Referenden haben die Wählerinnen und Wähler am Dienstag in mehreren Bundesstaaten für ein liberales Abtreibungsrecht gestimmt. So etwa in Missouri, wo bislang eine der landesweit restriktivsten Gesetzgebungen zum Schwangerschaftsabbruch galt. In Florida scheiterte allerdings eine Initiative zur Lockerung der strikten Abtreibungsregeln. In insgesamt zehn Bundesstaaten wurde über das Abtreibungsrecht abgestimmt. Dabei votierten neben Missouri auch in Arizona, Colorado, Maryland und New York die Wählerinnen und Wähler für ein liberales Abtreibungsrecht. In anderen Bundesstaaten standen die Ergebnisse der Referenden zunächst noch aus.

In Missouri wurde eine Änderung der Verfassung des Bundesstaates gebilligt, womit Schwangerschaften künftig bis zum Zeitpunkt der Lebensfähigkeit des Fötus abgebrochen werden dürfen. Dieser Zeitpunkt liegt etwa in der 24. Schwangerschaftswoche. Dies bedeutet eine drastische Kehrtwende in Missouri: Sogar Abbrüche in Fällen von Inzest und Vergewaltigung waren zuvor illegal. In Florida hingegen verfehlte der Vorstoß, das dort geltende Abtreibungsverbot ab der sechsten Schwangerschaftswoche zu kippen, die erforderliche Mehrheit von 60 Prozent der Stimmen. Mit dem Vorstoß sollten ebenfalls Abtreibungen bis zum Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit des Fötus erlaubt werden.

Das Abtreibungsrecht spielte eine große Rolle im Präsidentschaftswahlkampf. Die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, setzte sich vehement für die Wiederherstellung des landesweiten Abtreibungsrechts ein – und warf ihrem Widersacher Donald Trump vor, für dessen Abschaffung verantwortlich zu sein.

Was Trumps Wahlsieg für seine Gerichtsverfahren bedeutet

13.40 Uhr: Gegen Donald Trump laufen verschiedene Gerichtsverfahren. Mit dem Wahlsieg hat er jetzt einen entscheidenden Vorteil. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump-Aktien klettern deutlich

12.25 Uhr: Der Wahlsieg hat sich für Donald Trump auch finanziell gelohnt. Die Aktien für die Muttergesellschaft seiner Social-Media-Plattform Truth Social legen deutlich zu. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wirtschaftsforscher: Trumps Zölle könnten allein Deutschland 33 Milliarden Euro kosten