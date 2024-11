Gegen das System, jetzt erst recht

Wie sehr sich ein großer Teil der Amerikaner mit Trumps Kampf gegen "das System" identifiziert, spiegelte sich schon früh wider. Im Zuge der vielen Anklagen und nach seiner Verurteilung gelang es ihm, insbesondere das Kleinspendenaufkommen massiv zu steigern. Vor diesem Hintergrund schadeten die dauernden Hinweise von Kamala Harris auf ihre Karriere als Staatsanwältin sogar mehr, als sie ihr nützten.

Auch deswegen vermied es die Demokratin im Laufe ihres Wahlkampfes zunehmend, einen Satz zu wiederholen, den sie anfangs oft sagte: Als frühere Strafverfolgerin kenne sie "Typen wie Donald Trump" und nannte ihn in einer Reihe mit anderen Kriminellen und Straftätern. Bei vielen Amerikanern scheint das Misstrauen gegen das eigene politische System und Justizwesen so tief zu sitzen, dass sie Donald Trump eher glauben, das Opfer zu sein und nicht der Betrüger, Begrabscher und eine Bedrohung für die Demokratie. Stolz tragen seine Fans T-Shirts mit seinem Polizeifoto und dem Schriftzug: "I vote for the felon", also "Ich stimme für den Schwerverbrecher".

Gegen all das kam Kamala Harris mit einem klassischen, traditionell geführten Bodenwahlkampf mit vielen Freiwilligen in den Swing States nicht an. Obwohl ihre Kampagne dafür auch viele Profis anheuerte und sich viele Promis für sie engagierten. Selbst mit dem für viele über die Parteigrenzen hinweg zentralen Thema der Frauenrechte und der Abtreibungsfrage überzeugte sie nicht ausreichend. Zwar konnten damit weibliche und junge Wähler mobilisiert werden. Doch auch hier gelang es Trump, dieses Thema mit einem Zickzackkurs und komplett unterschiedlichen Ansprachen in den verschiedenen Echokammern zu verwässern.

Seine Taktik war am Ende so erfolgreich, dass Trump bei vielen Wählerinnen und Wählern sogar als moderat in der Abtreibungsfrage wahrgenommen wurde. Die Christlich-Konservativen hingegen sehen in ihm bis heute einen wichtigen Erfüllungsgehilfen. Mit seiner Besetzung rechtskonservativer Richter am Supreme Court, dem höchsten US-Gericht, hat Trump die inzwischen teils harten Restriktionen in einzelnen Bundesstaaten wie Texas und Florida überhaupt erst möglich gemacht.

Richtige Taktik für die mehrheitliche Stimmungslage