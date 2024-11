Kopiert News folgen

Trump und Biden werden im Oval Office aufeinandertreffen. Ein Trump-Vertrauter hat mit einem Statement für Empörung gesorgt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Biden und Trump treffen sich am Mittwoch im Weißen Haus

18.16 Uhr: Nach dem Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl empfängt der demokratische Amtsinhaber Joe Biden seinen ehemaligen Kontrahenten am Mittwoch im Weißen Haus. Das kündigt Bidens Sprecherin, Karine Jean-Pierre, an. Das Treffen sei geplant für 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) im Oval Office, dem Amtszimmer des Präsidenten.

Biden (81) hatte Trump (78) bereits kurz nach der Wahl angerufen, ihm zum Sieg gratuliert und ihn ins Weiße Haus eingeladen. Das gehört zum üblichen Umgang rund um einen Machtwechsel in den USA. Trump allerdings war 2020 von solchen Konventionen abgerückt.

Der Republikaner war bei der damaligen Wahl gegen Biden angetreten und verlor – er hat die Niederlage aber bis heute nicht eingeräumt. Damals hatte Trump Biden nicht nur nicht ins Weiße Haus eingeladen, sondern war auch dessen Amtseinführung ferngeblieben.

Habeck erwartet unter Trump Zölle besonders gegen Deutschland

17.19 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet, dass der künftige US-Präsident Donald Trump Zölle auf Waren vor allem aus Deutschland erheben könnte, und fordert eine Antwort der für Handelsfragen zuständigen EU. Deutschland habe einen Exportüberschuss von rund 100 Milliarden Euro mit den USA, was "Trump nicht erträgt und haben will", sagte Habeck am Samstag auf einer Veranstaltung in Neuhardenberg. "Deswegen guckt er tatsächlich besonders auf Deutschland und wird vermutlich, wenn es Zölle gibt, diese so kalibrieren, dass es gerade deutsche Importe in die USA oder Exporte aus Deutschland trifft", fügte er hinzu.

Die Antwort darauf müsse sein, den USA klarzumachen, dass der EU-Binnenmarkt auch für die USA wichtig ist. "Wir sind hier nicht wehrlos", betonte Habeck. Deutschland und die EU seien auch nicht einseitig abhängig von den USA. "Die brauchen uns auch", sagte er und verwies etwa auf die Nato und die Wirtschaftsbeziehungen. "Wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir zusammenarbeiten. Wir sollten sehen, dass wir es nicht zu Eskalationen kommen lassen", sagte der Grünen-Politiker, der gerade seine Bereitschaft erklärt hatte, Kanzlerkandidat seiner Partei zu werden. "Als es das letzte Mal mit Trump losging mit Zöllen, gab es auf einmal (EU-)Zölle auf Harley-Davidson Motorräder", fügte er hinzu.

Trump plant offenbar Ausstieg aus Pariser Klimaschutzabkommen

9.56 Uhr: Mit Donald Trump im Weißen Haus wird die Umweltpolitik der USA wohl auf neue Füße gestellt. Offenbar plant Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

FBI prüft rassistische SMS vor der US-Wahl

5.43 Uhr: Das FBI untersucht rassistische Textnachrichten, die in der Woche der US-Präsidentschaftswahl an zahlreiche Menschen in etlichen Bundesstaaten verschickt wurden. "Das FBI ist sich der beleidigenden und rassistischen Textnachrichten bewusst, die an Personen im ganzen Land verschickt wurden", erklärte die US-Bundespolizei. Man stehe in dieser Angelegenheit mit dem Justizministerium und anderen Bundesbehörden in Kontakt.

Mehrere US-Medien berichteten über eine Vielzahl von Fällen, in denen schwarze Jugendliche, Studierende und Berufstätige - aber auch Kinder - von unbekannten Nummern Nachrichten erhielten, die einem ähnlichen Muster folgten.

