Donald Trump wurde in der US-Hauptstadt Washington als neuer Präsident vereidigt. Was geschieht, wer kommt, was tut Trump? Alle Infos hier im Liveticker.

Nach dem für viele überraschend deutlichen Wahlsieg des Republikaners im November vergangenen Jahres wurde Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Doch die Veranstaltung ist noch nicht vorbei – und später will Donald Trump in einer Sportarena zu seinen Anhängern sprechen. Hier sind Sie live dabei:

Rechtsextreme Proud Boys feiern Amtseinführung

20.57 Uhr: Die rechtsextreme Gruppierung Proud Boys hat in Washington die Amtseinführung Donald Trumps gefeiert. Einige von ihren zogen durch die Straßen und jubelten. "Das ist die offizielle Vereidigungsparade", rufen einige von ihnen in einem Video.

Vier Mitglieder der Proud Boys wurden für die Beteiligung am Sturm auf das Kapitol zu Haftstrafen von 15 bis 22 Jahren verurteilt.

Trumps Regierung stellt App für Migranten ein

20.36 Uhr: Die Regierung von Donald Trump hat unmittelbar nach seinem Amtsantritt bereits vereinbarte Termine für Migranten mit der Grenzschutzbehörde CBP gestrichen. Mit sofortiger Wirkung würden auch die Funktionen der App CBP One zur Vereinbarung künftiger Termine eingestellt, teilte die Behörde mit.

Seit 2020 konnten Migranten, die in die USA einreisen wollen, über die App Termine an acht Grenzübergängen vereinbaren und vorab Informationen einreichen.

Tausende von Migranten warteten im Süden und im Zentrum von Mexiko auf ihren Termin an der Grenze. Einige brachen in Tränen aus, als sie erfuhren, dass ihre Termine abgesagt worden waren, wie örtliche Medien berichteten.

Trump will wohl Straftäter des 6. Januar begnadigen

20.27 Uhr: Trump bereitet einem Medienbericht zufolge weitreichende Begnadigungen für Personen vor, die wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt wurden. Das berichtet der Sender ABC News unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Trump plane auch, Anhänger, denen keine Gewalttaten an diesem Tag vorgeworfen würden, vollständig zu begnadigen.

Biden bekreuzigt sich wegen Trumps Antrittsrede

20.22 Uhr: Mit einem Kreuzzeichen hat Joe Biden beim Abschied von seinen Mitarbeitern unmissverständlich klargemacht, was er von der Antrittsrede seines Nachfolgers Donald Trump hält. "Wir verlassen das Amt. Wir werden den Kampf nicht aufgeben", sagte Biden auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews in der Nähe von Washington.

"Wir haben die Antrittsrede heute gehört. Wir haben noch eine Menge zu tun", sagte Biden, lachte wie ungläubig, verfinsterte dann seine Miene und bekreuzigte sich. Bei einigen aus seinem Team sorgte das für Lacher, auch wenn die Geste des gläubigen Katholiken keineswegs ein Witz gewesen sein dürfte.

Trump ernennt erste Mitarbeiter

20.17 Uhr: Trump unterzeichnet erste Dekrete. In einem davon geht es darum, dass bei künftigen Amtseinführungen alle US-Flaggen voll – also am oberen Ende der Fahnenstange – gehisst werden sollen.

Dass der Ex-Präsident Joe Biden in den letzten Stunden seiner Präsidentschaft noch Familienmitglieder begnadigte, nennt Trump "bedauerlich".

Meloni gratuliert Trump zur Amtseinführung

20.14 Uhr: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu seiner Rückkehr ins Weiße Haus gratuliert. "Italien wird sich stets für die Stärkung des Dialogs zwischen den USA und Europa einsetzen, der einen wesentlichen Pfeiler für die Stabilität und das Wachstum unserer Gemeinschaften darstellt", schrieb Meloni auf der Plattform X. Sie nahm auch an Trumps feierlicher Amtseinführung in Washington teil.

Trump verspricht US-Bürgern Zolleinnahmen aus dem Ausland