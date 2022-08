Polen-Beauftragter: PiS betreibt antideutsche Politik

Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung , Dietmar Nietan, hat der nationalkonservativen PiS-Regierung in Warschau antideutsche Politik vorgeworfen. "Die PiS bestreitet ihren innerpolnischen Kulturkampf nach dem Motto: Wer mit Deutschland zusammenarbeiten will, ist ein vaterlandsloser Geselle. Diese Propaganda belastet das deutsch-polnische Verhältnis sehr", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel" am Freitag.

Polen wirft Deutschland "Fake News" vor

In der Oder wurden auf polnischer und deutscher Seite in den vergangenen Wochen massenhaft tote Fische entdeckt. Die Ursache für das Fischsterben ist bislang unklar. Jedoch wurde in Wasserproben eine giftige Alge festgestellt. Auf deutscher Seite war das massive Fischsterben am 9. August bekannt geworden. In Polen hatte es bereits Ende Juli erste Hinweise auf Fischkadaver in dem Grenzfluss gegeben. Die deutschen Behörden werfen der polnischen Seite vor, sie zu spät informiert und damit die Suche nach der Ursache erschwert zu haben.