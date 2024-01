Guttenberg warnt davor, Wladimir Putin ukrainische Gebiete zu überlassen und ihm damit entgegenzukommen. Gebe man ihm das Gefühl, er könne "einfach durch pure Aggression letztlich Siege nach Hause bringen" und die "ach so verletzte russische Seele wieder in irgendeiner Form pampern", könne es sein, dass sein "Geschmack des Blutes nach mehr ruft", sagte Guttenberg.

Putin schrecke nicht vor "grauenvollen Mitteln" zurück

Das sei nicht immer der Fall gewesen, auch in Guttenbergs Amtszeit als Verteidigungsminister nicht. Die Welt sei nun aber eine "wo sich innerhalb einer Nanosekunde Gewichte dramatisch verschieben können und das, was wir gewohnt sind (...) plötzlich infrage gestellt sein kann."

Deutschland müsse sich mit abwegigen Szenarien befassen

Der frühere Verteidigungsminister warnt jedoch: "Es könnte ein Szenario eintreten, dass ein Putin so von Unzulänglichkeiten zu Hause ablenken muss, dass er den nächsten Schritt Revisionismus betreiben muss. Das ist ja etwas, was er über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg auf seine Agenda geschrieben hat."

Sollten sich Nato-Truppen auf ukrainischem Gebiet befinden und gegen russische Truppen kämpfen, könnte Putin sagen, die Nato sei in "in einen ursprünglich regionalen Krieg" involviert, meint Guttenberg. Im Umkehrschluss könne das dazuführen, dass Putin seine "Raketen auf mitteleuropäische Städte" richte und sie auch zünde. "Also das ist jetzt einfach mal in den absoluten Wind hinein gesprochen", schwächt der ehemalige CSU-Minister seine Aussagen wieder ab.