Über den Gastautoren

Tobias Kahler leitet die Deutschlandbeziehungen der Bill & Melinda Gates Stiftung mit Sitz in Berlin. Zuvor war er etwa Deutschland-Direktor der entwicklungspolitischen Organisation One und selbstständiger Berater für die Weltbank. Kahler studierte Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in Berlin, London und Chapel Hill in den USA.