Was tun im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland? Eine neue Umfrage zeigt: Viele Bürger wären offenbar zum Verteidigungskampf bereit. Das Vertrauen in die Bundeswehr ist jedoch sehr gering.

Mehr als die Hälfte möchte im Falle eines Angriffs auf Deutschland nicht kämpfen. So erklärten 44 Prozent, dies "auf keinen Fall" tun zu wollen, 13 Prozent antworteten mit "eher nein".

Große Skepsis gegenüber der Bundeswehr

Die große Mehrheit der Befragten zeigte sich außerdem skeptisch gegenüber den Fähigkeiten der Bundeswehr. So erklärten 30 Prozent, sie hätten "gar kein Vertrauen" in die Verteidigungsfähigkeit des deutschen Militärs. 45 Prozent gaben an, ihr Vertrauen sei "eher gering". Der Aussage von Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Deutschland kriegstüchtiger werden müsse, stimmten wiederum Gegenzug 68 Prozent der Befragten zu. 26 Prozent lehnten die Aussage ab, 6 Prozent blickten neutral darauf.