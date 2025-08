Geflüchtete aus der Ukraine entscheiden sich einer Studie zufolge für Länder mit guten Jobchancen. Weniger relevant seien hingegen höhere Sozialleistungen, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Untersuchung mitteilte. Für diese wurden mehr als 3.300 ukrainische Geflüchtete in Europa befragt.

"Die Aussicht auf einen Arbeitsplatz, der zur eigenen Qualifikation passt, und ein höheres Lohnniveau haben einen deutlich stärkeren Effekt auf die Entscheidung der Geflüchteten, in welches Land sie gehen, als Sozialhilfen oder andere staatliche Leistungen", fasst der Leiter des Ifo-Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik, Panu Poutvaara, die Studie zusammen. Lohnunterschiede spielten eine fast viermal stärkere Rolle bei der Wahl des Ziellands als Unterschiede in Sozialleistungen. "Das heißt natürlich nicht, dass Sozialleistungen keine Rolle spielen."

Freunde und Familie wichtiger als geografische Nähe

In einem hypothetischen Szenario konnten die Befragten in der Umfrage zwischen zwei Ländern mit verschiedenen Bedingungen wählen. Entscheidend war, ob das Land bessere Jobchancen oder höhere Löhne versprach. Verspricht das Zielland positivere Aussichten in der Berufswahl, entschieden sich die Befragten mit einer um 15 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit dafür. Wenn der Durchschnittslohn in einem Land 500 Euro höher ist, entscheiden sich die Befragten mit einer um neun Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit dafür.