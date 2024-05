Aktualisiert am 06.05.2024 - 16:21 Uhr

Vor dem Hintergrund eines Cyberangriffs, unter anderem auf die SPD, ruft die Bundesregierung den deutschen Botschafter in Moskau zurück. Er soll für Konsultationen nach Berlin kommen.

Die Bundesregierung ruft den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, nach Berlin zurück. Diese Entscheidung gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin bekannt und sprach von einem "üblichen Verfahren". Hintergrund sei der Russland zugeschriebene Cyberangriff unter anderem auf die SPD. Mehr dazu lesen Sie hier.