Wladimir Putin (Symbolbild): Steckt Russland hinter Sabotageaktionen an Autos in Deutschland? (Quelle: IMAGO/Ramil Sitdikov/imago)

Deutsche Sicherheitsbehörden machen Russland für eine Reihe von Sabotageakten verantwortlich, bei denen bundesweit Hunderte Autos beschädigt wurden. Wie der "Spiegel" berichtet, wurden mehr als 270 Fahrzeuge in Baden-Württemberg, Berlin , Brandenburg und Bayern angegriffen. Die Täter verstopften die Auspuffrohre der Autos mit Bauschaum und hinterließen an den Tatorten Aufkleber mit dem Slogan "Sei Grüner!" sowie einem Foto von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck .

Der Verdacht fiel zunächst auf radikale Klimaaktivisten. Doch nach einer Polizeikontrolle im brandenburgischen Schönefeld im Dezember änderte sich die Einschätzung der Ermittler. So wurden drei Verdächtige aus Süddeutschland – ein Serbe, ein Bosnier und ein Deutscher – festgestellt. Bei den späteren Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten mehrere Dosen Bauschaum sowie Handys und Laptops.

100 Euro pro beschädigtem Auto

Sicherheitskreise vermuten hinter den Angriffen eine gezielte Kampagne zur Beeinflussung des Bundestagswahlkampfs mit dem Ziel, Hass auf die Grünen und ihren Kanzlerkandidaten Habeck zu schüren. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätten sich die Warnungen der deutschen Spionageabwehr bewahrheitet: Seit Wochen weist das Bundesamt für Verfassungsschutz auf die Gefahr einer ausländischen Einflussnahme im Bundestagswahlkampf hin. Besonders Russland habe "das wohl größte und naheliegendste Interesse, die Wahl in seinem Sinne zu beeinflussen".

Anstatt auf professionell ausgebildete Spione zu setzen, greifen russische Geheimdienste zunehmend auf unerfahrene Akteure zurück – häufig junge Menschen aus dem kleinkriminellen Milieu. Diese sollen gegen Bezahlung verdeckte Aktionen in Europa ausführen, die von Propaganda-Graffiti bis hin zu Sabotageakten reichen. Sicherheitsexperten bezeichnen diese Entwicklung als den verstärkten Einsatz sogenannter "low level agents".

Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass Moskau bereits mehrfach auf diese Weise vorgegangen ist, etwa in Paris oder London. Auch beim Brandsatz in einem Luftftracht-Paket am Leipziger Flughafen könnten solche Akteure beteiligt gewesen sein, heißt es.