Putin hat zuletzt Termine abgesagt

Putin hat seit seiner Inauguration für die fünfte Amtszeit im März dieses Jahres eine Reihe wichtiger Termine abgesagt. Dazu gehörten ein Besuch in Russlands größtem Panzerwerk in Nischni Tagil, seine traditionelle Dezember-Pressekonferenz und sein alljährliches Eishockeyspiel am Jahresende.

Kreml weist Gesundheitsprobleme zurück

In Minsk äußerte sich Putin zur Lage in der Ukraine und zeigte sich bereit, Gespräche zur Beilegung des Konflikts zu führen. Dabei nahm er auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Visier und hinterfragte dessen Legitimität.

Während Putins Besuch in Weißrussland vermeldete Reuters unter Berufung auf russische Quellen, dass Russland bereit sei, den Krieg in der Ukraine durch einen ausgehandelten Waffenstillstand zu beenden. Wladimir Putin ist Insidern zufolge bereit zur Waffenruhe, wenn diese den jetzigen Frontverlauf anerkenne. "Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist", sagte eine von vier mit den Diskussionen in Putins Umfeld vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber Putin ist auch zu einem Waffenstillstand bereit – um den Krieg einzufrieren."