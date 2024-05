"Das ist schizophren"

In knapp zwei Wochen ist Europawahl – und die Machtverhältnisse auf dem Kontinent sind unsicher wie nie. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich jüngst offen gezeigt, mit Kräften der rechten EKR-Fraktion (Europäische Konservative und Reformer) zusammenzuarbeiten.

Von der Leyen sieht dabei vor allem die Partei der italienischen Ministerpräsidentin Georgia Meloni (Fratelli d'Italia) als potenzielle Bündnispartnerin. Meloni erfülle ihre drei Bedingungen für eine Zusammenarbeit, sagte von der Leyen nun in einer TV-Debatte: Sie sei "proeuropäisch", "gegen Putin" und für den Rechtsstaat. Wer diese Voraussetzungen mitbringe, könne – unabhängig der Fraktion – ein Gesprächspartner sein, so von der Leyen am vergangenen Donnerstag.