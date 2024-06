Nach 14 Jahren Wikileaks-Gründer Julian Assange landet in Australien Von dpa-afx 26.06.2024 - 12:12 Uhr Lesedauer: 1 Min. Julian Assange küsst seine Frau Stella Assange, nachdem er in Canberra gelandet ist. (Quelle: Edgar Su/reuters) Kopiert News folgen

Julian Assange ist nach einer jahrzehntelangen juristischen Schlacht zurück in Australien. Nach dem Deal mit den US-Behörden will sich der Wikileaks-Gründer nun erstmals öffentlich dazu äußern.

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach 14 Jahren juristischer Odyssee in seine australische Heimat zurückgekehrt. Die Chartermaschine vom Typ Bombardier mit dem 52-Jährigen an Bord landete am Mittwochabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Canberra, wie Daten der Plattform "Flightradar24" zeigten.

Die Flugnummer VJT199, die Assanges Frau Stella und Wikileaks zuvor in sozialen Medien genannt hatten, war seit Tagen die von Nutzern weltweit am meisten beobachtete Verbindung. Tausende Menschen verfolgten die Landung live in sozialen Netzwerken.

Assange war mit der Maschine bereits am Montag von London über Bangkok auf die Marianen-Insel Saipan geflogen, ein US-Außengebiet im Westpazifik. Nachdem er dort am Mittwochmorgen von einem Gericht offiziell in die Freiheit entlassen worden war, machte er sich umgehend auf den Weg in die Heimat. Beobachtern zufolge will er sich dort nun erstmals öffentlich zu dem juristischen Deal mit den US-Behörden äußern.