Expertenkreise erwarten einen baldigen Vergeltungsschlag des Iran und eine weitere Eskalation in Nahost. In Deutschland wird aktuell darüber debattiert, ob und wie die Bundeswehr Israel im Falle einer solchen Eskalation des Konflikts unterstützen könnte. Obwohl eine Entscheidung über eine deutsche (militärische) Beteiligung noch aussteht, zeichnen sich bereits jetzt erhebliche Risiken für Deutschland ab. Das Aufrüsten des Iran im Cyberraum macht auch Deutschland zur Zielscheibe.

Der Iran kann beträchtlichen Schaden anrichten

In den vergangenen Jahren hat Teheran vermehrt den IT- und Technologiesektor, die Rüstungsindustrie sowie kritische Infrastrukturen in Israel und den USA ins Visier genommen. Ein beachtlicher Cyberangriff im vergangenen Jahr auf einen US-Wasserversorger durch eine pro-iranische Gruppe verdeutlichte die Bedrohung.

Diese Strategie erlaubt es, die Risiken und Kosten einer direkten militärischen Konfrontation zu umgehen, während das Land dennoch in der Lage ist, beträchtlichen Schaden anzurichten und seine geopolitischen Interessen zu verfolgen. Die iranischen Cybereinheiten passen hierbei ihre Ziele den jeweiligen aktuellen Interessen des Regimes schnell an. Cyberangriffe werden gezielt genutzt werden, um politische und wirtschaftliche Instabilität zu verursachen, indem beispielsweise Versorgungseinrichtungen, Banken, Börsen und andere wichtige wirtschaftliche Einrichtungen lahmgelegt werden.

Spionage dürfte zunehmen

Auch in Deutschland ist der Iran aktiv. Die Hackergruppe "Charming Kitten" hat nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz unter anderem politische Aktivistinnen und Aktivisten, iranische Oppositionelle und Frauenrechtler im Visier. Sollte sich der Nahostkonflikt weiter zuspitzen und Deutschland weiterhin klar an der Seite Israels stehen, könnte die iranische Cyberarmee unter der Führung von Ayatollah Chamenei ihre Angriffe auf Deutschland intensivieren und neue Ziele ins Visier nehmen.

Da die diplomatischen Kanäle des iranischen Regimes in Deutschland zunehmend eingeschränkt werden, dürfte Teheran seine Spionageaktivitäten verstärkt in den Cyberraum verlagern. Gleichzeitig könnten kritische Infrastrukturbetriebe in Deutschland vermehrt zum Ziel werden. Durch Sabotageakte, wie sie bereits in den USA und Israel erprobt wurden, ließen sich nicht nur erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten, sondern auch eine tiefe gesellschaftliche Verunsicherung hervorrufen. Dies kann die ohnehin in Bezug auf die Unterstützung Israels gespaltene Gesellschaft in Deutschland weiter polarisieren.